Дуа Липа выходит замуж за Каллума Тернера

34-летний звезда "Фантастических тварей" встал на одно колено перед своей возлюбленной, 29-летней певицей Дуой Липой, и предложил ей стать его женой. Слухи об их помолвке начали распространяться после того, как Дуа опубликовала фото в соцсетях, где на безымянном пальце красовалось крупное кольцо с бриллиантом.

Инсайдеры сообщают, что пара планирует отметить это событие в кругу семьи и друзей на вечеринке в канун Нового года.

"Дуа и Каллум безумно влюблены и уверены, что это навсегда. Для Дуа это словно вишенка на торте после одного из лучших годов в ее карьере", – поделился источник.



2023-й стал для Дуа годом триумфа. Она завершила первую часть своего мирового тура Radical Optimism, выступила с грандиозным концертом в Лондоне и записала новый альбом, который вскоре будет представлен публике.



Однако личная жизнь певицы не менее насыщена: роман с Каллумом, начавшийся чуть больше года назад, быстро превратился в серьезные отношения. Пара часто делилась совместными фото, наслаждаясь отдыхом на Ибице, посещая музыкальные фестивали и проводя время с близкими.

Помимо радостной новости о помолвке, поклонники с нетерпением ждут анонса нового альбома певицы, записанного в сопровождении 53-местного оркестра. Также Дуа готовится к масштабному стадионному туру, который обещает стать одним из главных музыкальных событий следующего года.





Каллум, в свою очередь, стал надежной опорой для Дуа. Певица не раз отмечала, что отношения с ним помогли ей вернуть уверенность в себе после сложных этапов в личной жизни.

"Для меня важно было найти не только правильного человека, но и правильные отношения. Каллум поддерживает меня во всем, и я чувствую себя по-настоящему счастливой", – говорила Дуа в одном из интервью.

Ранее предложение руки и сердца получила Селена Гомес. Однако позже стало известно, что ее возлюбленный Бенни Бланко предложил выйти за него замуж еще летом, но певица предпочла сохранить это в тайне из-за ребенка Джастина Бибера. Позже и сам певец отреагировал на помолвку бывшей девушки.