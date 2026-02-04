Ченнинг Татум перенес операцию на плече после серьезной травмы

Голливудский актер Ченнинг Татум перенес хирургическую операцию после серьезной травмы плеча. Об этом стало известно из его публикаций в социальных сетях, где артист показал снимок из больничной палаты, а также рентгеновские изображения до и после вмешательства.





45-летнему Татуму диагностировали разрыв связок акромиально-ключичного сустава – повреждение, при котором ключица смещается относительно лопатки. На опубликованных медицинских снимках видно, что для стабилизации сустава врачам пришлось зафиксировать кость специальным винтом. Операция прошла успешно, однако актеру предстоит длительный и непростой период восстановления.





Подробностей о том, при каких обстоятельствах была получена травма, Татум раскрывать не стал. При этом за последний год это уже не первый серьезный инцидент, связанный со здоровьем актера. Летом прошлого года он получил повреждение ноги во время съемок масштабного проекта Marvel "Мстители: Судный день", из-за чего часть сложных сцен выполнял дублер. Тогда артист уже говорил о необходимости продолжительной реабилитации и вынужденных ограничениях в физической нагрузке.

Несмотря на это, Ченнинг Татум продолжает работу над крупными проектами и готовится к возвращению на экран в образе Гамбита. В своих сообщениях он дал понять, что настроен философски и воспринимает случившееся как очередное испытание, хотя и признает, что впереди его ждут месяцы интенсивной физиотерапии.