Ольга Бузова: "Главное – не сдаваться и помнить: если захотеть, все обязательно получится"

5 февраля в российский прокат выходит романтическая комедия "Равиоли Оли" с Ольгой Бузовой в главной роли. Накануне в кинотеатре "Октябрь" состоялась светская премьера.

Телеведущая, певица, бизнесвумен, а теперь и киноактриса Ольга Бузова появилась во всей красе, примерив за вечер сразу три образа. На дорожку к журналистам и поклонникам Ольга вышла в ярко-алом и сразу объявила, что кино – все, поменялось необратимо, потому что в него пришла Бузова. Правда, с таким серьезным заявлением Оля уже выступала, появившись год назад в комедии "Звезды в Сибири". Именно тогда она и анонсировала свой большой творческий дебют в главной роли, и вот он случился.

Поддержать и поздравить "новоиспеченную" коллегу пришли более сотни селебрити, среди которых Филипп Киркоров, Дима Билан, Дмитрий Дибров, Саша Стоун, Наташа Королева, Мария Погребняк, Алена Водонаева и многие другие.

– Оля, с премьерой! О чем фильм смотреть будем?

– Прежде всего, в основе этого фильма трогательный и смешной сюжет: реальная история одной из самых ярких артисток современности. Но, конечно, он не про Ольгу Бузову, а, скорее, про выбор, перед которым рано или поздно может оказаться каждый из нас, о том, что даже у звезд нет инструкции к реальностям жизни. Все мы ошибаемся, падаем и влюбляемся не в тех.

– Что-то автобиографичное? Сюжет вам откликается?

– Мне в жизни не раз приходилось падать, но я всегда находила в себе силы вставать и идти дальше. Я – да, будто бы заново прожила свою историю, но только со счастливым финалом. Думаю, что многие зрители увидят отражение себя в этом фильме.

Главное – не сдаваться и помнить: если захотеть, все обязательно получится.

– А сюжет о чем?

– Это простая комедия о производстве пельменей и всего, что на них похоже по концепции (смеется). Звезда российского шоу-бизнеса неожиданно становится хозяйкой убыточного пельменного завода в провинциальном городке Нижние Теплышки. Она влюбляется в красавца-немца Генриха, которого сыграл Вольфганг Черни, и мечтает о романтическом будущем с этим идеальным мужчиной. Но вместо предложения "долго и счастливо" она оказывается втянутой аферистом Генрихом в хитрую обманную схему.





– Вы не раз появлялась и на театральной сцене, и в кадре. Но в главной роли – впервые. Все получилось, как считаете?

– Я пока не видела фильм! Сейчас и посмотрим. Наконец-то этот день настал: я была разной актрисой, но киноактрисой еще не была. Как профессионал я справилась, но понравится ли зрителю? Начнется ли у меня карьера в кино как у киноактрисы? Покажет только время. Это путь в 24 года – от мечты 16-летней девочки поступить в театральный до идеи Лики Бланк снять со мной кино в 2022 году. И сегодня я преисполнена чувством благодарности тем людям, которые поверили в меня, стали первыми, кто снял Ольгу Бузову в главной роли.

– А как вы сами относитесь к романтическим комедиям?

– Этот жанр легкий, классный. В наших реалиях, когда не хочется сложносочиненных предложений с деепричастным оборотом, когда ты постоянно думаешь, как решить вопросы, закрыть ипотеку, заплатить туда-сюда, романтические комедии, которые всем понятны, – лучший жанр.

– Вот тут Филипп Киркоров "по секрету" журналистам рассказал, что вы его и борщом "собственного производства" угощали, супом грибным, варениками. Равиоли Оля любит готовить?

– Признаюсь, хорошо готовлю. Могу похвастаться своими кулинарными способностями. Бывало, что заезжала к Филиппу, было дело – кормила. Вот сейчас, после премьеры, мечтаю: поеду домой, одна, достану пельменей и как наверну! Со сметанкой!