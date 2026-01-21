Елена Перминова получила серьезную травму в Куршевеле и перенесла срочную операцию

Модель и инфлюенсер Елена Перминова, отдыхавшая на горнолыжном курорте в Куршевеле, рассказала о происшествии, из-за которого оказалась на операционном столе. По словам 39-летней звезды, неудачное падение на склоне обернулось сложным вывихом плеча, потребовавшим срочного хирургического вмешательства.



Перед отъездом во Францию Перминова вместе с детьми провела новогодние праздники на Бали, а затем прилетела в Альпы вместе с бойфрендом – предпринимателем Тарасом Романовым, который младше модели на десять лет. Отдых, судя по публикациям в соцсетях, начинался безупречно: Елена делилась эффектными снимками на фоне заснеженных гор, позируя в лифе, леггинсах и меховой шубе.





"Счастливая тут, еще не зная, что меня ждет... Сложнейший вывих плеча и срочная операция. А что вы привозили из Куршевеля?" – написала Перминова в соцсетях, подчеркнув, что много лет катается на лыжах.

По информации окружения модели, операцию провели во французской клинике, после чего Елена отправилась в Москву для восстановления.

На курорте компанию Перминовой составила Оксана Самойлова, которая прилетела во Францию из Дубая вместе с детьми и Джиганом. Несмотря на развод, супруги продолжают общаться ради детей.