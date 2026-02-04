Джефри Эпштейн пытался организовать встречу с Ириной Шейк

Имя российской супермодели Ирины Шейк оказалось упомянуто в новых документах, которые обнародовало Министерство юстиции США. Согласно документам, фигурирующим в деле Джеффри Эпштейна, миллиардер и осужденный торговец людьми пытался устроить личную встречу с моделью в феврале 2012 года.

Как сообщает Daily Mail, 13 февраля помощница Эпштейна Лесли Грофф отправила электронное письмо близкому знакомому Шейк – Рамзи Эльхоли, который занимался связями модели в Нью-Йорке.





"Джеффри на этой неделе в городе и хотел бы встретиться с Ириной. Будет ли она свободна завтра, 14-го, в 17:30?", – написано в сообщении.

Позже Эпштейн уточнил у Эльхоли, как именно тот познакомился с Шейк. В опубликованных материалах также указано, что запланированная встреча появилась в его личном расписании. Достоверно неизвестно, состоялась ли она. Сама Ирина Шейк и ее представители не прокомментировали появление ее имени в документах.