Джефри Эпштейн пытался организовать встречу с Ириной Шейк

В новых файлах Эпштейна нашли переписку об Ирине Шейк. С россиянкой преступник пытался встретиться в День всех влюбленных.
Имя российской супермодели Ирины Шейк оказалось упомянуто в новых документах, которые обнародовало Министерство юстиции США. Согласно документам, фигурирующим в деле Джеффри Эпштейна, миллиардер и осужденный торговец людьми пытался устроить личную встречу с моделью в феврале 2012 года.
Как сообщает Daily Mail, 13 февраля помощница Эпштейна Лесли Грофф отправила электронное письмо близкому знакомому Шейк – Рамзи Эльхоли, который занимался связями модели в Нью-Йорке.
"Джеффри на этой неделе в городе и хотел бы встретиться с Ириной. Будет ли она свободна завтра, 14-го, в 17:30?", – написано в сообщении.
Позже Эпштейн уточнил у Эльхоли, как именно тот познакомился с Шейк. В опубликованных материалах также указано, что запланированная встреча появилась в его личном расписании. Достоверно неизвестно, состоялась ли она. Сама Ирина Шейк и ее представители не прокомментировали появление ее имени в документах.
Видео: соцсети/@irinashayk
Напомним, Джеффри Эпштейн был центральной фигурой в одном из самых громких уголовных дел XXI века, связанном с организацией сети по сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Первое расследование против него началось еще в 2005 году, а спустя более десяти лет, в 2019-м, после публикации журналистского расследования Miami Herald, Министерство юстиции возобновило дело, предъявив миллиардеру новые обвинения.
10 августа 2019 года Эпштейна обнаружили мертвым в камере нью-йоркской тюрьмы. По официальной версии, он покончил с собой, однако обстоятельства смерти вызвали бурную волну обсуждений и породили множество конспирологических версий.