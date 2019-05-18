В каком порядке нужно смотреть фильмы Марвел

Фильмы Марвел покорили мир. Общие сборы кинокартин, которых на данный момент насчитывается 22, превышают 21 миллиард долларов. Несмотря на популярность кинофраншизы, многие до сих пор путаются в порядке просмотра фильмов. Рассмотрим список фильмов Марвел в хронологическом порядке. В нем будут приведены все фильмы до 2020 года, в том числе и еще не вышедшие.

Приквелы

Начинать смотреть фильмы Марвел в хронологическом порядке нужно с приквелов. Эти картины повествуют о героях киновселенной за несколько десятилетий до начала основных событий. Они не обязательны к просмотру, но станут приятным дополнением к основной линии сюжета, а также прольют свет на предыстории как уже полюбившихся нам, так и новых героев.

Первый мс​титель

Картина вышла в 2011 году и относится к первой фазе кинокомиксов, но вышла далеко не первой по счету. Перед «Первым мстителем» стоит «Железный человек», «Невероятный Халк», одновременно с ним вышел «Тор».

Фанаты, которые пришли в Марвел еще в то время, уже давно посмотрели «Первого мстителя» не в хронологическом порядке. Однако новичкам в кинофраншизе рекомендуется начать именно с «Первого мстителя», невзирая на даты выхода фильмов. Этот фильм – история о появлении первого супергероя на Земле.

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Произведение повествует о Стиве Роджерсе. Простой американский юноша хочет попасть на войну (действие фильма происходит во время Второй мировой), но совершенно не подходит по физическим параметрам. Зато его отличает сила духа и готовность пожертвовать собой. Отправляясь записываться в армию, Стив и не догадывался, чем это обернется для него.

Эксперименты по созданию сверхчеловека делают из Роджерса супергероя, однако до классических злодеев из комиксов, которые угрожают родному городу, еще далеко. Новоиспеченному Капитану Америке предстоит сражаться не с ними, а с фашистским режимом, и, несмотря на нестандартный зачин, «Первый мститель» заслуживает внимания.

Капитан Марвел

Кино об одной из величайших женщин-супергероинь. Кэрол Дэнверс, пилот ВВС, оказывается втянута в столкновение инопланетных рас. И сама Кэрол занимает в нем не последнюю роль, потому что наделена нечеловеческими силами. Действие картины разворачивается в 90-ых годах, почти за 20 лет до начала основных событий.

Пока что происшествия из «Капитан Марвел» не сильно отразились в основной кинофраншизе, но зато это кино представило фанатам молодого директора Щ.И.Т Ника Фьюри, а также познакомило с одним из участников глобальной премьеры «Мстители.Финал».

Основные события: первая фаза

А вот здесь уже собраны в список все фильмы Марвел в хронологическом порядке, пропускать которые не стоит. Конечно, некоторые сиквелы, например, «ЖЧ 2», можно обойти стороной, но тогда в «Войне бесконечности», «Финале» и других масштабных картинах будут не понятны некоторые отсылки.

Железный человек

Фильм о становлении Тони Старка, с которого и началось возрождение фильмов Марвел, а также взлет самой студии. Обязателен к просмотру всем, кто любит простые, но качественные картины о личностном росте, а также тем, кто обожает Железного Человека.

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Железный человек 2

Не обязательный, но интересный фильм, который дополнительно раскрывает историю Тони Старка и сосредотачивается на отношении гения с секретаршей Пеппер Поттс. Простой, но динамичный экшн с Микки Рурком в качестве главного злодея.

Невероятный Халк

Если хочется узнать самое начало пути Халка, то стоит посмотреть фильм «Халк» 2003 года. Однако его снимала не отдельная студия Марвел, а Юниверсал. К текущей кинофраншизе относится уже «Невероятный Халк», где повествуется о противостоянии Брюса Беннера со злодеем Мерзость. В конце, в сцене после титров, можно увидеть небольшой отрывок с Тони Старком.

В остальном связь с основной франшизой практически нулевая: актера Халка в дальнейшем заменили, его предысторию никак не упоминают, так что тем, кому Халк не интересен, можно фильм и пропустить.

Тор

Еще одна классическая картина о становлении героя. Тору, сыну бога грома Одина, предстоит стать королем. Однако Тор слишком своеволен, не подчиняется приказам отца, из-за чего Один отправляет его на Землю, поучиться уму-разума.

Тора ждут новые друзья, любовь, но на пути будут и преграды – например, злой замысел сводного брата Локи.

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Мстители

Первый достаточно масштабный фильм, после которого Марвел и завоевал популярность по всему миру. В фильме собрались уже известные по предыдущим фильмам герои: Тор, Капитан Америка, Железный Человек, Халк. К ним присоединились и другие персонажи – Наташа Романофф, Соколиный Глаз. Вместе им предстоит спасти планету от внеземной расы под предводительством Локи.

Вторая фаза

Разместить фильмы Марвел в хронологическом порядке порой оказывается сложно, ведь некоторые из них происходят практически одновременно. Так, «ЖЧ 3» и второго «Тора» можно поменять местами, а Стражи галактики переместить хоть в список третьей фазы кинофраншизы.

Но другие картины не стоит менять местами: «Первый мститель», «Эра Альтрона» и «Человек-Муравей» уже более строго связаны между собой.

Железный человек 3

Фильм интересен тем, кто следит за развитием технологий костюма Тони Старка. Здесь упор идет не столько на противостояние со злодеем, сколько на психологические проблемы самого Железного Человека. Создатели нагнетают, как бы подводя мотивы под грядущий в скором времени фильм «Эра Альтрона».

Тор: Царство Тьмы

Второй фильм саги о Торе, в котором вновь повествуется о приключениях Тора, кознях Локи и отношениях громовержца с Джейн Фостер. Правда, Фостер участвует во франшизе в последний раз – после «Царства Тьмы» в Марвел она уже не появлялась.

Первый мститель: Другая война

Капитан Америка пытается освоиться в новом, чуждом ему мире, проснувшись после 70-летнего сна во льдах. Однако мир все время преподносит новые угрозы. Организация «Агенты Щ.И.Т.», известная как защитник человечества и борец с внеземными и суперзлодейскими угрозами, оказывается захвачена диверсантами. Они называют себя «Г.И.Д.Р.А.».

Стиву Роджерсу при поддержке Наташи Романофф сразиться с участниками диверсии, а также встретиться с другом из прошлого.

Стражи Галактики

Космический фильм, который, кажется, и не должен пересекаться с основной линией сюжета Марвел, однако вскоре все-таки с ней сойдется. Бывший землянин по кличке Звездный Лорд отправляется в путешествие вместе с новообретенными спутниками, в числе которых – говорящий енот и дерево.

Эра Альтрона

Еще один сбор Мстителей, новая угроза в лице искусственного интеллекта, а также появление новых персонажей – Алой Ведьмы и Вижна.

Человек-Муравей

История о Скотте Лэнге, который при содействии гениального ученого и его дочери из тюремного заключенного превращается в героя, способного многократно увеличиваться или уменьшаться в размерах.

Третья фаза

Пока что наиболее насыщенная из всех. Основные герои уже в сборе и продолжают свои приключения, но к ним продолжают присоединяться и новички, заслуживающие внимания. Но самое главное событие финала – это «Война бесконечности» и «Финал», крупнобюджетный кроссовер, объединяющий все 20 фильмов киновселенной.

Первый мститель: Противостояние

Конфликты возникают не только между героями и злодеями. Порой и «светлая» сторона раскалывается на две части. Так и в этом фильме: между героями завязывается Гражданская война, и во главе сторон стоят Капитан Америка и Железный Человек. Интересно и то, что во франшизе впервые появляется обновленный Человек-Паук, не имеющий ничего общего с фильмами от Сони.

Доктор Стрэндж

Британский хирург Доктор Стрэндж напоминает Тони Старка: гениальный, харизматичный, богатый, но чрезмерно эгоистичный. Однако авария, лишившая Стрэнджа возможности заниматься медицинской деятельностью, разделяет его жизнь на «до» и «после».

Кто же знал, что это злоключение приведет Стрэнджа к освоению древней магии, которую практикуют тибетские монахи.

Стражи Галактики. Часть 2

Фильм сосредотачивается на предыстории Звездного Лорда и глубже раскрывает всех имеющихся персонажей, а также добавляет новую героиню. По атмосфере очень напоминает первых «Стражей», но при этом является более драматичным и насыщенным.

Человек-паук: Возвращение домой

Питеру Паркеру всего 16, но даже ему, как супергерою, приходится решать важные проблемы. В «Возвращении домой», помимо простых школьных будней, зрители увидят борьбу Человека-Паука с преступной группировкой в Нью-Йорке.

Тор: Рагнарёк

Самая яркая из трех картин о Торе. В этой части богу грома придется расстаться со многим, но в то же время он многое и приобретет. Юмор, экшн, элементы космоса и других планет делают фильм по-настоящему захватывающим. Помимо Тора, здесь есть Халк и Локи, а также новая героиня.

Чёрная пантера

Главный герой картины, Т’Чалла – законный наследник Ваканды, сверхразвитого королевства, скрытого от остальной цивилизации в землях дикой Африки. Но, чтобы получить свое, ему придется побороться.

Человек-муравей и Оса

Теперь в путешествиях по квантовому миру принимает участие не только Скотт Лэнг, но и его новая девушка. Она берет себе имя «Оса», а также крылья, которые оправдывают прозвище.

Мстители: Война бесконечности

Мстители, к которым присоединяются Алая Ведьма, Вижн, Человек-Паук и ряд других героев, сталкиваются с куда более серьезной угрозой, чем прежде. Титан Танос планирует уничтожить не просто Землю, но и половину Вселенной, и в этом ему могут помешать только наши герои.

Мстители: Финал

Именно ради «Финала» многие фанаты хотят узнать список фильмов Марвел в хронологическом порядке до 2020 года. В этой картине, как и в Войне бесконечности, собрались десятки героев. События происходят через 5 лет после «Войны бесконечности».

Человек-паук: Вдали от дома

Это последний фильм Марвел в списке в хронологическом порядке до 2020 года. После «Вдали от дома» на 2020 запланировано еще две картины, однако их названия пока не раскрываются.

Точный сюжет фильма еще не известен, поскольку картина выйдет лишь в июле 2019. Но уже интересно то, что в произведении впервые появится легендарный злодей из комиксов – Мистерио.

Итак, теперь известно, в каком порядке нужно смотреть фильмы из списка Марвел. Возможно, в дальнейшем появится еще несколько приквелов, которые нужно будет добавить в вышеприведенный перечень. Ну а истинные фанаты киновселенной могут оценить еще и сериальные воплощения любимых героев. Так, в сериале «Агенты Щ.И.Т.», который насчитывается уже 5 сезонов, в постоянном касте присутствует агент Колсон, а также периодически появляется Ник Фьюри, Леди Сиф и другие второстепенные герои Марвел.