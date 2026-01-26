Михаэль Шумахер больше не прикован к постели и может передвигаться

Для семьи Шумахера это большой шаг вперёд – на протяжении многих лет гонщик оставался полностью обездвиженным после трагического инцидента 2013 года. Напомним, во время катания на лыжах в Альпах спортсмен потерял равновесие, упал и получил тяжёлую черепно-мозговую травму. С тех пор он перенёс несколько операций и длительное лечение, оставаясь вне публичного поля.

Состояние Микаэля Шумахера улучшилось. По данным Daily Mail, семикратный чемпион "Формулы-1" больше не прикован к постели и теперь может передвигаться по дому в инвалидном кресле с помощью медсестры или терапевта. Об этом журналистам рассказал источник, близкий к семье спортсмена, проживающей на Майорке.

Видео: YouTube/@4KBY

По данным издания, Михаэль находится под круглосуточным наблюдением врачей и близких в семейном доме Лас-Брисас на Майорке. Однако, несмотря на улучшения, он по-прежнему не разговаривает и, по словам источника, не до конца осознаёт происходящее вокруг.

Семья Шумахера строго оберегает частную жизнь спортсмена: к нему допускаются только самые близкие – около двадцати человек. Среди них бывший руководитель команды Ferrari Жан Тодт, который не раз рассказывал, что продолжает навещать Михаэля и дорожит их дружбой.





Редкие упоминания о Шумахере появляются лишь в контексте благотворительных инициатив. Так, в прошлом году он с помощью жены Коринны подписал шлем, выставленный на аукцион в поддержку фонда Race Against Dementia, созданного сэром Джеки Стюартом. Этот символический жест стал знаком того, что чемпион, несмотря на болезнь, остаётся частью гоночного мира.