Ольга Бузова рассказала, как приезжала к Филиппу Киркорову, чтобы покормить

Ольга Бузова, которая сегодня совмещает сразу несколько профессий – поет, гастролирует, ведет телешоу, играет в театре и снимается в кино, – неожиданно раскрыла еще одну сторону своей жизни. Несмотря на плотный рабочий график, артистка успевает готовить и даже угощать друзей собственными блюдами. По словам Бузовой, в числе тех, кто пробовал ее домашнюю кухню, оказался Филипп Киркоров.

"Признаюсь, хорошо готовлю. Могу похвастаться своими кулинарными способностями. Бывало, что заезжала к Филиппу, было дело – кормила. Вот сейчас, после премьеры, мечтаю: поеду домой одна, достану пельменей и как наверну! Со сметанкой!" – рассказала Бузова в эксклюзивном интервью Клео.ру.





Откровения прозвучали накануне премьеры романтической комедии "Равиоли Оли" (12+), которая выходит в российский прокат 5 февраля. Картина стала для Бузовой первой главной ролью в кино. По сюжету ее героиня – звезда шоу-бизнеса – неожиданно оказывается владелицей убыточного пельменного завода в провинциальном городке Нижние Теплышки и попадает в запутанную романтическую историю.