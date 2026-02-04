Джейкоб Элорди получил сильные ожоги во время съемок “Грозового перевала”

В мировой прокат "Грозовой перевал" выйдет 13 февраля 2026 года. Джейкоб Элорди рассказал, что едва не сорвал съемки экранизации.

Во время съемок новой экранизации "Грозового перевала" 28-летний Джейкоб Элорди оказался в больнице с ожогами второй степени. Из-за инцидента съемки киноленты пришлось приостановить, на время, пока актер не поправит здоровье. 

В интервью Esquire Элорди рассказал, что все началось с шутки визажиста Сиан Миллер, которая наносила ему грим в виде шрамов на спине.

"Она сказала: "Если бы Хитклиффа играл Дэниел Дэй-Льюис, у него были бы настоящие шрамы". Я сказал: "Ну, тогда я уйду и покалечу себя на выходных, чтобы доказать тебе, что я Хитклифф! ", – вспоминает актер.

По его словам, дома он решил принять душ и случайно получил сильный ожог. Спину звезды обдало паром, и она стала нестерпимо гореть, вспоминает Элорди. После инцидента актера срочно доставили в клинику. Съемки картины на время приостановили. Режиссер фильма Эмеральд Феннелл призналась, что новость о случившемся застала ее врасплох и сильно испугала.

Несмотря на произошедшее, Элорди вскоре вернулся на площадку. В фильме он сыграл Хитклиффа, а его партнершей стала Марго Робби, исполнившая роль Кэтрин Эрншо. Недавно команда представила картину в Париже: Робби появилась на премьере в алом бархатном платье Chanel, созданном Матье Блази специально для нее.

