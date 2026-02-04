Джейкоб Элорди получил сильные ожоги во время съемок “Грозового перевала”

Во время съемок новой экранизации "Грозового перевала" 28-летний Джейкоб Элорди оказался в больнице с ожогами второй степени. Из-за инцидента съемки киноленты пришлось приостановить, на время, пока актер не поправит здоровье.

В интервью Esquire Элорди рассказал, что все началось с шутки визажиста Сиан Миллер, которая наносила ему грим в виде шрамов на спине.

"Она сказала: "Если бы Хитклиффа играл Дэниел Дэй-Льюис, у него были бы настоящие шрамы". Я сказал: "Ну, тогда я уйду и покалечу себя на выходных, чтобы доказать тебе, что я Хитклифф! ", – вспоминает актер.

По его словам, дома он решил принять душ и случайно получил сильный ожог. Спину звезды обдало паром, и она стала нестерпимо гореть, вспоминает Элорди. После инцидента актера срочно доставили в клинику. Съемки картины на время приостановили. Режиссер фильма Эмеральд Феннелл призналась, что новость о случившемся застала ее врасплох и сильно испугала.