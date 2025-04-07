Зои Кравиц заподозрили в романе с Остином Батлером после расставания с Ченнингом Татумом

Актриса Зои Кравиц, известная не только своей актерской карьерой, но и громкими романами, вновь оказалась в центре внимания. После расставания с актером Ченнингом Татумом, с которым была помолвлена, звезда Голливуда была замечена в тесном общении с другим артистом – Остином Батлером. Поводом для знакомства стал совместный проект – триллер с рабочим названием "Пойманный на краже", выход которого запланирован на этот год.

По информации от приближенных к звездам источников, между Зои и Остином установилась сильная эмоциональная связь. Оба переживали непростые личные моменты: Кравиц недавно завершила отношения с Татумом, а Батлер расстался с моделью Кайей Гербер после нескольких лет совместной жизни. На фоне этих событий актеры нашли друг в друге поддержку и понимание.

Во время съемок одной из сцен в Нью-Йорке их заметили в страстном поцелуе, что вызвало волну домыслов о возможном романе. Хотя официальных заявлений не последовало, инсайдеры отмечают, что артисты проводят много времени вместе и вне съемочной площадки. При этом они сохраняют сдержанность и не торопятся давать своим отношениям формальные определения.

Напомним, ранее у Зои Кравиц также был брак с Карлом Глусманом, а ее недавние отношения с Татумом завершились в октябре. Остин Батлер, в свою очередь, получил широкую известность после роли Элвиса Пресли, за которую был номинирован на престижные кинонаграды.