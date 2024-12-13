Бейонсе заподозрили в смене фамилии после обвинений в адрес Jay-Z

В уходящем году певица Бейонсе и рэпер Шон Картер, более известный как Jay-Z, отметили 16-летие брака. Однако топазовая свадьба звездной четы была омрачена скандалами, связанными с их близким другом, рэпером и продюсером Шоном Комбсом, который запомнился публике как P. Diddy и организатор "белых вечеринок".

На днях, когда были озвучены очередные обвинения в адрес Комбса, в неприятную историю оказался втянут и Картер. Мужа Бейсоне вместе с его знаменитым другом обвинили в изнасиловании 13-летней девочки (то якобы произошло еще в 2000-м на вечеринке P. Diddy). Jay-Z категорически отрицает слова анонимной истицы и называет их частью "бессовестных пиар-акций, направленных на вымогательство денег у знаменитостей".

Вскоре поклонники пары обратили внимание на рейтинг журнала Forbes, где Бейонсе указывается как одна из самых влиятельных женщин 2024 года. Точнее, публика поинтересовалась, почему авторитетное издание не написало фамилию певицы полностью – Ноулз-Картер, оставив первую часть, ведь раньше журнал указывал данные 43-летней знаменитости всегда верно.

В связи с этим Бейонсе заподозрили в смене фамилии на фоне череды скандалов, которые коснулись ее семьи. "Что будет дальше, мы заинтригованы", "Изменение имени при мягком запуске – это умный способ намекнуть на что-то новое!" – прокомментировали поклонники.