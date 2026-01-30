Певица Мадонна в шапке-ушанке посетила выставку российских художниц

Мадонна посетила фестиваль современного искусства в британском Маргейте, выбрав для выхода в свет шапку-ушанку с кокардой в виде серпа и молота.

Поп-звезда приехала в Великобританию, чтобы поддержать свою близкую подругу – художницу Трейси Эмин, с которой дружит уже четверть века. Артистка прогулялась по приморскому городку, пообщалась с местными художниками и даже сфотографировалась на фоне работ, представленных на выставке.





В своем блоге Мадонна отметила, что восторг от поездки связан не только с творчеством, но и с особой атмосферой этого места.

"Приятно прославлять человеческие отношения и способность искусства возвышать людей", – написала певица.

Отдельного внимания удостоился ее экстравагантный лук. Мадонна сочетала ушанку с объемной курткой и массивными очками, что придало образу одновременно дерзкий и ироничный вид. Именно шапка с советской кокардой стала предметом обсуждений – кто-то назвал это модным стейтментом, другие сочли провокацией.



Помимо визита на выставку Эмин, звезда посетила и экспозицию российских художниц Ольги Австрейх и Лизы Залиевой. Мадонна с удовольствием позировала на фоне их работ и охотно общалась с публикой.