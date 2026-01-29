Пи Дидди косвенно признался в убийстве Тупака - New York Post

Шон Комбс, более известный как Пи Дидди, становится участником нового судебного скандала. Как сообщает New York Post, в одном из свежих гражданских исков утверждается, что музыкант якобы намекал на свою причастность к убийству Тупака Шакура, используя эту тему как инструмент давления и запугивания предполагаемой жертвы насилия.

Согласно материалам дела, иск был подан в Верховный суд Манхэттена мужчиной по имени Стив Отис. Он заявляет, что в 2012 году, работая мужским эскортом, подвергся насилию со стороны Комбса в одном из отелей в центре Нью-Йорка. По словам истца, перед произошедшим его якобы одурманили наркотическими веществами, а после инцидента он столкнулся с прямыми угрозами.

В иске утверждается, что Комбс упоминал убийство Тупака Шакура как доказательство своей "влиятельности" и способности устранять людей, тем самым требуя от Отиса полного молчания. Истец настаивает, что воспринимал подобные заявления как реальную угрозу жизни и потому в течение многих лет не решался обращаться в суд или публично рассказывать о произошедшем.

Дополнительно в материалах дела говорится, что давление не ограничилось одним эпизодом. Спустя несколько лет, после активности Отиса в социальных сетях, якобы через третьих лиц ему вновь напоминали о возможных последствиях разглашения. По утверждению истца, даже представители эскорт-агентства предупреждали его о связях Комбса с людьми, способными "заставить исчезнуть".

Решение подать иск, как указывается в документах, было принято лишь после того, как Шон Комбс оказался в заключении по другому делу, связанному с сексуальными преступлениями. На данный момент продюсер уже отбывает тюремный срок, который ранее был увеличен за нарушения внутреннего режима.

Юристы сторон публичных комментариев по новому иску пока не дали. При этом СМИ напоминают, что против Пи Дидди подано несколько десятков гражданских заявлений, а его правовые проблемы начались ещё в конце 2023 года и продолжают нарастать.