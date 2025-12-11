Шведская принцесса София оказалась втянута в скандал из-за связи с Джеффри Эпштейном

Издание Express опубликовало материалы, согласно которым принцесса София, супруга шведского принца Карла Филиппа, якобы была знакома с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

По данным журналистов, Эпштейн и София встречались несколько раз еще до ее брака – примерно в середине 2000-х. В обнародованных электронных письмах, на которые ссылается издание, содержатся приглашения, адресованные тогда еще 21-летней Софии. Миллиардер предлагал оплатить ей билет и пригласил провести время на своем частном острове в Карибском море. Кроме того, Эпштейн, по сообщениям источников, обещал помочь ей и ее подруге с обучением в актерской школе.

Эти контакты, по словам журналистов, произошли задолго до того, как София вошла в королевскую семью – в 2015 году она вышла замуж за принца Карла Филиппа. До свадьбы будущая принцесса действительно была известна как модель и участница реалити-шоу, что, по мнению шведских комментаторов, и могло привести к ее кратковременному знакомству с влиятельным бизнесменом.

После публикации расследования королевский двор оперативно выступил с заявлением, отметив, что София никогда не посещала владения Эпштейна и не принимала его приглашений. Представители монархии подтвердили, что в их распоряжении нет сведений о каких-либо отношениях, выходящих за рамки "случайного знакомства".

Тем не менее двор отказался уточнить, где именно могла произойти встреча и при каких обстоятельствах.

Напомним, Джеффри Эпштейн, американский финансист и миллиардер, был обвинен в серии преступлений сексуального характера, связанных с несовершеннолетними. После ареста в 2019 году он был найден мертвым в тюремной камере, что породило множество версий и расследований по всему миру.