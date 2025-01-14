Пи Дидди обвинили в сексуальном насилии над 16-летней няней

В сентябре минувшего года американскому продюсеру и рэперу Шону Комбсу, более известному как Пи Дидди, был предъявлен ряд обвинений (торговля людьми, секс-рабство, уголовный сговор, содействие проституции). 55-летней знаменитости грозит пожизненное заключение. Суд запланирован на 5 мая 2025 года. Он пройдет в Нью-Йорке.

А пока Пи Дидди предъявили новый иск – об изнасиловании несовершеннолетней. В документе приводятся слова женщины, которая в 2000 году, будучи 16-летней, работала няней у соседей Комбса. По ее словам, тогда она столкнулась с рэпером на улице, и тот настойчиво предлагал довести ее до дома. Юная няня согласилась, но Шон доставил ее не в то место, и она испугалась.

Тогда Пи Дидди дал девочке выпить нечто, из-за чего ее состояние быстро изменилось. Она стала вялой, чем якобы и воспользовался рэпер. Уже в месте, куда отнесли няню-соседку помощники Комбса, тот изнасиловал ее, рассказывается в иске.

Ранее рэперов Пи Дидди и Jay-Z (Шона Картера) обвинили в изнасиловании 13-летней девочки. Это якобы тоже произошло в 2000 году. Как на это отреагировал муж Бейонсе, рассказывал женский журнал "Клео.ру".