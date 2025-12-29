Состояние Бейонсе превысило один миллиард долларов

Компания Parkwood Entertainment обеспечила певице финансовую свободу.
Американская исполнительница Бейонсе Ноулз-Картер достигла нового финансового рубежа, присоединившись к узкому кругу музыкантов, чье состояние превышает один миллиард долларов. Она стала пятой артисткой в этом престижном списке, в который также входят ее супруг Джей-Зи, певицы Тейлор Свифт и Рианна, а также легенда рока Брюс Спрингстин.
Ключевым фактором этого достижения стал невероятный успех ее последнего кантри-альбома и сопутствующего концертного турне. Выпущенный в 2024 году релиз и масштабные живые выступления принесли артистке сотни миллионов долларов от продажи билетов и эксклюзивной атрибутики. Этот проект закрепил ее статус одной из самых влиятельных фигур в мировой поп-культуре.
Особенностью карьерной стратегии звезды является самостоятельное управление всеми аспектами деятельности через ее компанию Parkwood Entertainment, основанную более 10 лет назад. Эта структура контролирует производство музыки, организацию концертов и создание документальных фильмов, что позволяет Бейонсе сохранять максимальную долю прибыли.
Помимо музыкального бизнеса, в портфель предпринимательницы входят бренд средств для ухода за волосами, линия одежды и собственная марка виски. Однако основной вклад в ее финансовое благополучие вносят именно глобальные турне и права на обширный каталог записей.
За свою карьеру певица продала более двухсот миллионов копий записей и получила рекордные 32 премии "Грэмми". Умение Бейонсе постоянно переизобретать себя и создавать масштабные зрелища обеспечило не только коммерческий триумф, но и беспрецедентное влияние в индустрии развлечений.