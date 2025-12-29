Состояние Бейонсе превысило один миллиард долларов

Американская исполнительница Бейонсе Ноулз-Картер достигла нового финансового рубежа, присоединившись к узкому кругу музыкантов, чье состояние превышает один миллиард долларов. Она стала пятой артисткой в этом престижном списке, в который также входят ее супруг Джей-Зи, певицы Тейлор Свифт и Рианна, а также легенда рока Брюс Спрингстин.

Ключевым фактором этого достижения стал невероятный успех ее последнего кантри-альбома и сопутствующего концертного турне. Выпущенный в 2024 году релиз и масштабные живые выступления принесли артистке сотни миллионов долларов от продажи билетов и эксклюзивной атрибутики. Этот проект закрепил ее статус одной из самых влиятельных фигур в мировой поп-культуре.



