Виктория Бекхэм получила Орден искусств и литературы на фоне семейного скандала

Церемония прошла в Париже в присутствии семьи и мировых икон моды. Это один из первых выходов в свет семьи Бекхэм на фоне семейного скандала.

Пока весь мир обсуждает громкий конфликт семьи Бекхэмов, Виктория получила одно из самых престижных культурных отличий Европы – французский Орден искусств и литературы.

51-летнего дизайнера поддержали самые близкие: супруг Дэвид, дочь Харпер, сыновья Ромео и Круз со своими избранницами. Присутствовали и звезды – Анна Винтур, Антуан Арно и Наталья Водянова, Франсуа-Анри Пино и Сальма Хайек, Эдвард Эннинфул, Хайдер Акерманн и топ-модель Синди Бруна.

Орден супруге футболиста повесила на грудь министр культуры Франции Рашида Дати, отметившая, что "Виктория Бекхэм – мировая икона" и занимает особое место в сердце жителей Франции.

Для Бекхэм этот вечер стал особенным: признание ее вклада в развитие моды и креативной индустрии совпало с непростым периодом в личной жизни. На фоне церемонии продолжается громкая семейная драма – старший сын Бруклин обвинил родителей в чрезмерном контроле и попытках поддерживать "фальшивый образ идеальной семьи" через соцсети.

По словам 26-летнего Бекхэма-младшего, напряжение в семье связано и с его супругой Николой Пельтц: он утверждает, что родители с самого начала были против их отношений и даже вмешивались в организацию свадьбы. Источник, близкий к семье, рассказал СМИ, что Виктория тяжело переживает происходящее, а Дэвид уже дал сдержанный комментарий, отметив, что "позволяет своим детям ошибаться".

Несмотря на личные трудности, дизайнер продолжает активно работать: накануне она присутствовала на дне рождения Эммы Бантон, своей бывшей коллеги по Spice Girls.

