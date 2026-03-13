14-летняя дочь Виктории и Дэвида Бекхэм запускает собственный косметический бренд HIKU by Harper

Младшая дочь Виктории и Дэвида Бекхэм готовится к собственному бизнес-проекту в индустрии красоты. По данным британских СМИ, Харпер Бекхэм работает над запуском бьюти-бренда, который будет ориентирован на подростковую аудиторию.

Сообщается, что бренд будет называться HIKU by Harper – соответствующий товарный знак был зарегистрирован еще в прошлом году. Недавно Харпер вместе с родителями приняла участие в съемке рекламной кампании, которая станет первым визуальным представлением будущей линии.

По словам источников, концепция марки рассчитана прежде всего на молодую аудиторию – представителей поколения Z и поколения Альфа. При создании проекта, как утверждается, команда ориентируется на популярные тренды южнокорейской косметической индустрии.