14-летняя дочь Виктории и Дэвида Бекхэм запускает собственный косметический бренд HIKU by Harper

Младшая дочь Виктории и Дэвида Бекхэм готовится к собственному бизнес-проекту в индустрии красоты. По данным британских СМИ, Харпер Бекхэм работает над запуском бьюти-бренда, который будет ориентирован на подростковую аудиторию.

Сообщается, что бренд будет называться HIKU by Harper – соответствующий товарный знак был зарегистрирован еще в прошлом году. Недавно Харпер вместе с родителями приняла участие в съемке рекламной кампании, которая станет первым визуальным представлением будущей линии.

По словам источников, концепция марки рассчитана прежде всего на молодую аудиторию – представителей поколения Z и поколения Альфа. При создании проекта, как утверждается, команда ориентируется на популярные тренды южнокорейской косметической индустрии.

Интерес Харпер к сфере красоты не случаен. Ее мать развивает собственный косметический бренд Victoria Beckham Beauty, и дочь с детства наблюдала за тем, как строится бьюти-бизнес. По словам близких к семье людей, девочка давно увлечена косметикой и модой и уже имеет популярность среди подростковой аудитории в Великобритании.

Ожидается, что официальный релиз HIKU by Harper состоится ближе к концу лета. Название будущей марки происходит от японского слова hiku, которое можно трактовать как "притягивать" или "привлекать внимание".

В семье Бекхэм предпринимательские инициативы появляются не впервые. Старший сын пары, Бруклин Бекхэм, ранее представил собственный бренд соусов. При этом в последние месяцы в прессе обсуждают его сложные отношения с родителями и супругой – Никола Пельтц. 

Елизавета Федорова

