Зендая подтвердила слухи о свадьбе с Томом Холландом, показав обручальное кольцо

Для выхода 29-летняя звезда выбрала белое мини-платье бренда Eugene Alexander с крупным золотым цветком гибискуса на плече. Зрители заметили, что наряд напоминает один из знаковых образов Сары Джессики Паркер из сериала "Секс в большом городе". Похожие силуэты также появлялись в гардеробе Уитни Хьюстон в конце 1980-х.

Зендая появилась на церемонии ESSENCE Black Women in Hollywood Awards 2026 в Лос-Анджелесе и подтвердила слухи о тайной свадьбе с Томом Холландом.

Видео: YouTube/@AdoreLuxy

Образ актриса дополнила белыми лодочками на шпильке и мягкими локонами – укладка выглядела короче, чем обычно, создавая легкое весеннее настроение. Однако главным предметом обсуждения стали украшения на ее левой руке.

Во время общения с гостями ведущая вечера Марсия Мартин поинтересовалась личной жизнью актрисы. В ответ Зендая показала руку с двумя кольцами на безымянном пальце. Одно из них – тонкое классическое обручальное кольцо. Второе украшение – так называемое "русское кольцо": три переплетенных кольца из желтого, белого и розового золота. Такой дизайн, созданный ювелирным домом Cartier в 1920-е годы, часто трактуют как символ прошлого, настоящего и будущего пары.





Зендая и Том Холланд познакомились в 2016 году на съемках фильма "Человек-паук: Возвращение домой", однако долго не подтверждали отношения. Публично о романе заговорили лишь в 2021-м, когда папарацци сфотографировали пару вместе.

Позднее появились сообщения о помолвке, а в прошлом году Холланд на пресс-конференции назвал Зендаю своей "невестой". В феврале актрису уже замечали с обручальным кольцом во время прогулки по Беверли-Хиллз, а затем – на модных показах в рамках Недели моды в Париже.