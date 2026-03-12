Аврора Киба назвала настоящую причину расставания с Григорием Лепсам

После расставания с Григорием Лепсом его невеста Аврора Киба решила начать новую главу. Девушка запустила собственное реалити-шоу "Кибаленд", в первом выпуске которого откровенно рассказала о разрыве с певцом.

В январе ходило много слухов о причинах расставания пары. Одной из самых обсуждаемых тем стала версия о "контракте", который якобы существовал в их отношениях. Киба решила обыграть слухи с иронией и в начале разговора заявила: "Контракт был". Однако позже пояснила, что это лишь сарказм, а на деле их история была куда сложнее и, по ее словам, вполне искренней.





"Иногда, даже когда у людей есть чувства друг к другу, они не всегда могут построить крепкие и счастливые отношения. Иногда не совпадают их образы жизни, принципы, каноны семьи, да и просто жизнь в целом", – рассказала Аврора.

О том, что пара рассталась, выяснилось в начале этого года. По информации СМИ, отношения завершились во время их совместной поездки в Таиланд. Позже Киба подтвердила, что они действительно разошлись, но подчеркнула: конфликтов и скандалов не было.

По слухам, сейчас Аврора встречается с племянником президента Азербайджана Рустамом Гаджиевым. Пару сняли вместе в Рио-де-Жанейро.