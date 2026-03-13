Вера Брежнева спровоцировала слухи о помолвке

Поклонники заметили кольцо с крупным бриллиантом на безымянном пальце Веры Брежневой на новых фотографиях из ресторана.

Веру Брежневу заподозрили в том, что она выходит замуж. Причиной стало украшение, которое внимательные подписчики заметили на безымянном пальце артистки – на снимках отчетливо видно кольцо с крупным бриллиантом.

Фотографии были сделаны во время ужина в ресторане отеля The Ritz London. В кадре Брежнева позирует за столиком, а украшение случайно попадает в объектив. В подписи к публикации певица ограничилась коротким комментарием: "Джаз, шик и любовь. То место, где хочется задержаться подольше".

Вера Брежнева. Фото: соцсети/@ververa
Однако подписчики обратили внимание на деталь и начали активно обсуждать ее в комментариях. Пользователи соцсетей интересуются, может ли новое кольцо быть намеком на помолвку, но сама певица пока не реагирует на подобные предположения.

В последнее время артистка предпочитает не делиться подробностями личной жизни. Ранее в медиа появлялась информация о возможном романе Брежневой с моделью Иван Козак, который моложе певицы на 15 лет. Сама она лишь намекала, что в ее жизни есть любимый мужчина, но личность избранника публично не раскрывала.

Вера Брежнева. Видео: соцсети/@ververa

Напомним, что о расставании певицы с композитором Константин Меладзе стало известно осенью 2023 года. Их союз продлился восемь лет – пара официально оформила отношения в 2015 году. В 2022 году супруги уехали из России.

По сообщениям СМИ, Меладзе также может состоять в отношениях: недавно композитора заметили в Испании вместе с молодой женщиной. Сам он эту информацию пока не комментировал.

