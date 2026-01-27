Белла Хадид рассталась с ковбоем Аданом Бануэлосом после двух лет отношений

Белла Хадид и ковбой родео Адан Бануэлос больше не вместе. По данным Entertainment Tonight и Page Six, 29-летняя модель и 36-летний спортсмен расстались спустя два года отношений. Разрыв случился на прошлой неделе, и, по словам источников, Белла тяжело переживает этот период.

Инсайдер ET рассказал, что Хадид старается держаться спокойно и не показывать эмоций на публике. Сейчас она активно работает и старается чаще бывать в окружении близких, чтобы отвлечься от личных переживаний.

По информации Page Six, отношения модели и звезды родео всегда отличались сложным характером. Пара не раз расходилась и снова сходилась, а одной из причин этого, как утверждает источник издания, были общие бизнес-проекты. Белла и Адан вложили значительные средства в конный спорт, и именно деловые связи долгое время удерживали их вместе.





Хадид пока никак не комментировала новость о расставании и по-прежнему остается подписанной на бывшего возлюбленного в соцсетях.

Белла и Адан начали встречаться осенью 2023 года – тогда папарацци впервые сфотографировали их вместе на родео в Техасе. Модель вскоре переехала в Форт-Уэрт, где жил Бануэлос, и стала регулярно появляться на соревнованиях, поддерживая его на трибунах. Сам спортсмен в интервью называл Беллу "простым человеком" и отмечал, что она быстро адаптировалась к жизни вдали от подиумов.