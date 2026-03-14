Янина Студилина призналась, что мечтает получить премию "Золотой орел"

Актриса театра и кино Янина Студилина в беседе с Клео.ру рассказала, что одной из ее главных профессиональных целей остается получение кинопремии "Золотой орел". По словам артистки, она уже не раз оказывалась причастна к проектам, которые получали эту награду, и надеется однажды стать ее лауреатом лично.

"Недавно вот была на церемонии "Золотой орел". Его у меня еще нет – вот о чем мечтаю! (Смеется.) Но то, что сразу два сериала, где я играла, – "Белая гвардия" (Аннушку) и "Седьмая симфония" (Лидию Клейман) – получили "Орла" – зачетно", – призналась Янина в эксклюзивном интервью Клео.ру.

Сейчас артистка активно занята в театре. В Театре сатиры она играет одну из главных ролей в музыкальной постановке "На бойком месте" по пьесе Александра Островского. Спектакль поставили в рекордные сроки – всего за полтора месяца, а все вокальные партии актеры исполняют самостоятельно под живой оркестр. Студилина признается, что из-за репетиций практически живет в театре.





Параллельно актриса продолжает работу в кино и сериалах. Среди ближайших проектов – комедийный сериал "Очень древняя Русь" для телеканала ТНТ, где она сыграла вместе с Никитой Кологривым. По сюжету ее героиня Василиса владеет "теремом красоты", где местные девушки проходят необычные бьюти-процедуры.

Также на выходе семейный проект "Желтый чемоданчик", где Студилина исполнила роль матери главного героя. Помимо этого, актриса призналась, что сейчас рассматривает и другие предложения, однако подробности пока держит в секрете.