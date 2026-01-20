Бруклин Бекхэм впервые прокомментировал конфликт с родителями

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм решился рассказать о том, почему разорвал все связи с родителями. В своем блоге он заявил, что долгие годы чувствовал давление со стороны семьи и устал от "фальшивого образа идеальной династии", который, по его словам, поддерживают его родители.

По словам 26-летнего Бекхэма, Виктория и Дэвид с раннего детства контролировали все, что касалось его личной жизни и публичного имиджа. Он утверждает, что каждая семейная поездка, публикация и даже свадьба с Николой Пельтц были продуманы до мелочей ради бренда Бекхэмов.





В своих откровениях Бруклин также вспомнил череду конфликтов между матерью и супругой. По его словам, Виктория якобы в последний момент отказалась шить свадебное платье Николы, из-за чего невесте пришлось срочно искать нового дизайнера. Позже, утверждает Бекхэм, мать обвинила Пельтц в отказе от сотрудничества, что привело к публичным слухам о ссоре. Рассказал сын футболиста и дизайнера и историю со своей свадьбы, которая потрясла его.

"Мама вмешалась в наш первый танец с женой, который должен был стать кульминацией вечера. Когда Марк Энтони пригласил меня на сцену для танца с Николой, вместо этого она вышла на танцпол со мной. Я никогда не чувствовал себя настолько неловко и униженно", – признался Бруклин.

По словам сына Бекхэмов, именно после этого они с супругой решили провести вторую церемонию.





В своих публикациях он также упрекнул отца в равнодушии. По словам Бекхэма, во время последнего визита в Лондон он и Никола несколько дней безуспешно пытались встретиться с Дэвидом. Тот, к слову, поставил условие: встреча состоится только без присутствия жены, уверяет Бекхэм.

Бруклин утверждает, что родители заботятся лишь о поддержании внешнего имиджа. Сын знаменитой пары подчеркнул, что после разрыва с семьей почувствовал внутреннее спокойствие.