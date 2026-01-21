Дэвид Бекхэм прокомментировал обвинения старшего сына

После громкого заявления Бруклина Бекхэма, обвинившего родителей в давлении и манипуляциях, Дэвид Бекхэм высказался о ситуации. Экс-футболист дал сдержанное интервью на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где косвенно коснулся острой темы конфликта со старшим наследником.

"Я всегда говорил о социальных сетях и их влиянии... Как в хорошем, так и в плохом смысле", – заявил Бекхэм в эфире CNBC.

Напомним, накануне 26-летний Бруклин Бекхэм опубликовал серию сторис, в которых рассказал, что долгие годы находился под давлением родителей. Он заявил, что Виктория и Дэвид якобы контролировали его жизнь и пытались влиять на отношения с супругой Николой Пельтц. По словам Бруклина, его семья "ценит неискреннюю публичность больше, чем настоящие отношения", а "любовь измеряется постами в соцсетях".





На вопросы журналистов о семейном конфликте Бекхэм напрямую отвечать отказался, однако подчеркнул, что не считает разногласия с сыном непреодолимыми.

"Они совершают ошибки, но детям позволено ошибаться. Так они учатся", – добавил спортсмен.

По данным британских СМИ, Виктория Бекхэм также отказалась давать комментарии. Источники, близкие к семье, отмечают, что супруги стараются не обострять конфликт публично и надеются на примирение с сыном.