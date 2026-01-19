Камила Валиева объявила о возвращении к соревнованиям после дисквалификации

19-летняя Камила Валиева сообщила, что готовится вновь выйти на лед после почти четырехлетнего перерыва. В своем блоге она написала, что примет участие в чемпионате России по прыжкам, который состоится 31 января – 1 февраля, а затем выйдет на лед на на Кубке "Первого канала" в марте.

Как уточнила тренер фигуристки Светлана Соколовская, сейчас Камила активно тренируется и ожидает подтверждения допуска к соревнованиям от Федерации фигурного катания России.



Период дисквалификации Валиевой завершился 25 декабря прошлого года. Напомним, что Спортивный арбитражный суд (CAS) признал, что в пробе фигуристки, взятой в декабре 2021 года, содержалось запрещенное вещество – триметазидин. После этого все результаты и награды, полученные ею с того момента, были аннулированы, включая золото чемпионата Европы и командную победу сборной России на Олимпийских играх в Пекине.



После вынужденного перерыва Валиева ушла от своего тренера Этери Тутберидзе и вернулась к тренировкам под руководством Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки. По словам тренера, фигуристка сосредоточена на работе над новыми программами и сейчас иначе смотрит на спорт.