Мария Аронова рассказала о первом знакомстве с Гариком Харламовым: "Я в него влюбилась"

Народная артистка России Мария Аронова поделилась воспоминаниями о знакомстве с комиком и актером Гариком Харламовым, с которым ей довелось поработать над семейной комедией "Новая теща". По ее словам, именно личное общение с будущим партнером по съемочной площадке во многом повлияло на ее решение принять участие в проекте.

Аронова рассказала, что прежде не была лично знакома с Харламовым, однако для нее всегда важен человеческий контакт с коллегами.

"Думала, вот познакомлюсь с ним, понравится, тогда в плавание пущусь, а он мне не понравился – я в него влюбилась! Он для меня открылся", – призналась артистка в интервью.

Первая встреча произошла в гримерке Театра имени Вахтангова. По словам Марии, Гарик приехал взволнованным и немного растерянным, но быстро сумел расположить к себе коллегу. В течение вечера актер буквально разыграл перед ней весь сюжет будущего фильма, по-своему интерпретируя сцены и персонажей.

"Смотрела я на все это и думала: "Сценарий неплох, а Гарик – потрясающе талантлив!" – добавила артистка.





В итоге встреча, начавшаяся как рабочее знакомство, превратилась в творческий разговор. Актеры обсуждали сценарий, фантазировали над будущими сценами и много шутили. Именно после этого вечера Мария Аронова окончательно приняла решение присоединиться к съемочной группе фильма "Новая теща", премьера которого состоялась 5 марта.