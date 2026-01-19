Снуп Догг сыграет главную роль в хорроре

Рэпер исполнит главную роль в новом фильме Элая Рота Don’t Go in That House, Bitch!. Помимо актерской работы, артист выступит и продюсером картины, а также создаст оригинальный саундтрек.

По данным Variety, проект вдохновлен классическими хоррорами вроде "Дом на краю кладбища" (1981), "Дом" (1977) и ремейком "Пятницы 13-е" (2009). Сам Рот описал будущий фильм как "самый безумный хоррор о доме с привидениями, который только можно представить". Съемки стартуют в июне 2026 года в Лос-Анджелесе, а сейчас команда работает над бюджетом и обсуждает налоговые преференции, чтобы привлечь дополнительное финансирование.

Для Снуп Догга участие в хорроре не станет дебютом: ранее он появлялся в фильмах Bones, Soul Plane и Day Shift с Джейми Фоксом. Однако проект Элая Рота обещает стать самым масштабным кинопредприятием рэпера за последние годы – и одновременно возвращением к его фирменной эстетике гетто-гламура и уличной мистики.