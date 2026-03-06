Король Великобритании Карл III планирует отречься от престола ближайший год

В британской прессе вновь обсуждают возможные перемены в королевской семье. По сообщениям зарубежных СМИ, включая The Royal Observer, Карл III планирует отречься от престола и передать полномочия короля своему старшему сыну – принцу Уильяму – уже в течение ближайших 12 месяцев.

Как рассказал британский журналист Роб Шутер, знакомый с настроениями при дворе Букингемского дворца, тема возможной передачи власти обсуждается среди приближенных королевской семьи уже некоторое время. По его словам, наследник престола фактически все чаще выполняет функции главы государства – участвует в дипломатических визитах и принимает участие в ключевых семейных решениях.

Источники отмечают, что в случае такого сценария процесс должен пройти максимально корректно и исключительно по инициативе самого монарха. Это важно для того, чтобы избежать впечатления, будто короля вынудили отказаться от престола.

Одной из причин обсуждений называют состояние здоровья Карла III. Напомним, ранее стало известно, что британский монарх проходит лечение от онкологического заболевания. По словам бывших сотрудников двора, дополнительным фактором напряжения остается и затянувшийся скандал вокруг его младшего брата – принца Эндрю.

Пока официальных заявлений от Букингемского дворца по поводу возможной передачи трона не поступало.