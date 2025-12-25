Четырехлетняя дисквалификация Камилы Валиевой завершилась

19-летняя Камила Валиева вновь получает право выйти на лед. С 25 декабря официально завершилась ее четырехлетняя дисквалификация, наложенная за нарушение антидопинговых правил. Теперь спортсменка снова может принимать участие в соревнованиях самого высокого уровня.

Напомним, срок отстранения отсчитывался с конца 2021 года, когда разгорелся скандал вокруг положительной допинг-пробы фигуристки во время Олимпиады в Пекине. В начале прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил решение о четырехлетнем отстранении и аннулировал ее результаты, включая олимпийское золото и победы на европейском первенстве.



Несмотря на вынужденный перерыв, Камила не оставила спорт – она участвовала в ледовых шоу. Осенью фигуристка получила официальное разрешение вернуться к тренировкам и теперь занимается в школе Татьяны Навки под наставничеством тренера Светланы Соколовской.



Навка, комментируя возвращение своей подопечной, подчеркнула, что несмотря на все пережитое у Камилы большое будущее.

"Камила – очень сильная спортсменка, величайшая. Мы создаем все условия, чтобы она вновь защищала честь нашей страны", – сказала супруга Дмитрия Пескова.



Среди тех, кто поддержал Валиеву, – и молодое поколение фигуристов. Юная участница чемпионата России Мария Елисова призналась, что для нее Камила была кумиром.



Слова поддержки звучат и за пределами России. Американские танцоры Мэдисон Чок и Эван Бейтс назвали ситуацию, в которую попала Валиева, несправедливой, отметив, что "трудно представить, через что пришлось пройти 15-летнему подростку".