Четырехлетняя дисквалификация Камилы Валиевой завершилась

После четырех лет отстранения фигуристка получила право вернуться в спорт. Камила Валиева уже возобновила тренировки.
19-летняя Камила Валиева вновь получает право выйти на лед. С 25 декабря официально завершилась ее четырехлетняя дисквалификация, наложенная за нарушение антидопинговых правил. Теперь спортсменка снова может принимать участие в соревнованиях самого высокого уровня.
Напомним, срок отстранения отсчитывался с конца 2021 года, когда разгорелся скандал вокруг положительной допинг-пробы фигуристки во время Олимпиады в Пекине. В начале прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил решение о четырехлетнем отстранении и аннулировал ее результаты, включая олимпийское золото и победы на европейском первенстве.
Несмотря на вынужденный перерыв, Камила не оставила спорт – она участвовала в ледовых шоу. Осенью фигуристка получила официальное разрешение вернуться к тренировкам и теперь занимается в школе Татьяны Навки под наставничеством тренера Светланы Соколовской.
Навка, комментируя возвращение своей подопечной, подчеркнула, что несмотря на все пережитое у Камилы большое будущее.
"Камила – очень сильная спортсменка, величайшая. Мы создаем все условия, чтобы она вновь защищала честь нашей страны", – сказала супруга Дмитрия Пескова.
Среди тех, кто поддержал Валиеву, – и молодое поколение фигуристов. Юная участница чемпионата России Мария Елисова призналась, что для нее Камила была кумиром.
Слова поддержки звучат и за пределами России. Американские танцоры Мэдисон Чок и Эван Бейтс назвали ситуацию, в которую попала Валиева, несправедливой, отметив, что "трудно представить, через что пришлось пройти 15-летнему подростку".
Камила Валиева. Видео: соцсети/@kamilavalieva26
Международный союз конькобежцев уже включил Камилу в допинг-пул на сезон 2025/26, что фактически открывает ей путь на международную арену. Однако возвращение не будет легким – в женском одиночном катании подросло новое поколение соперниц, готовых бороться за лидерство.