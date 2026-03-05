Григорий Лепс собирается сделать татуировку с крысой

Народный артист России Григорий Лепс появился на премьере комедии "Новая теща", которая прошла в московском кинотеатре Кинотеатр "Октябрь". Певец одним из первых вышел на красную дорожку и пообщался с журналистами, поделившись новостями о личной жизни и творческих планах.

По словам артиста, сейчас он не состоит в отношениях и не исключает, что в будущем в его жизни может появиться новая любовь. При этом певец подчеркнул, что в данный момент основное внимание уделяет работе и подготовке нового музыкального материала.

Неожиданным признанием стало заявление о татуировке, которую исполнитель планирует сделать в ближайшее время. Идея была озвучена после упоминания одной из его песен.

"А кстати, я собираюсь себе такую татуировку сделать – крысу", – рассказал Григорий Лепс в интервью, дав понять, что образ связан с его композицией "Крыса-ревность".

Помимо этого, артист сообщил, что продолжает трудиться над новым альбомом. По его словам, пластинка находится на финальной стадии: для завершения проекта осталось записать несколько треков. Однако работа временно замедлилась из-за проблем со связками, которые требуют внимания врачей. Григорий Лепс рассчитывает, что в ближайшее время сможет вернуться к полноценной студийной работе.