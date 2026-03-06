Константин Хабенский назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Хабенский. Решение подтвердило Министерство культуры, о чем сообщила глава ведомства Ольга Любимова.

Кадровые изменения последовали после того, как режиссер Константин Богомолов сам попросил освободить его от занимаемой должности. Он пробыл врио ректора около двух недель, однако решил оставить пост, не дожидаясь процедуры выборов.

Имя Константина Хабенского обсуждалось в медиапространстве еще до официального подтверждения, однако сам актер не спешил комментировать появившиеся слухи. На вопросы журналистов он тогда ответил коротко: "Спросите у тех, кто это пишет".

Параллельно в прессе назывались и другие возможные кандидаты на руководящую должность. В частности, источники ТАСС упоминали Сергея Безрукова, Евгения Писарева и Дмитрия Певцова.

История вокруг руководства Школы-студии МХАТ активно обсуждалась на протяжении нескольких месяцев – после кончины последнего ректора Игоря Золотовицкого и назначения Константина Богомолова часть представителей театрального сообщества и выпускников выступила с критикой этого решения. В открытом письме они просили пересмотреть назначение.