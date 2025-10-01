Камила Валиева ушла от Этери Тутберидзе в школу Татьяны Навки

После почти четырехлетнего перерыва Камила Валиева готова снова вернуться к соревнованиям. Теперь она будет заниматься под руководством Светланы Соколовской. О решении спортсменки первой рассказала Татьяна Навка, отметив, что в академии уже ждут Камилу Валиеву и готовы ей помочь.

"Конечно, для нашей академии и ледового дворца это замечательная новость. Мы рады", – подчеркнула олимпийская чемпионка.

По информации окружения спортсменки, полноценные тренировки начнутся в конце октября. А уже после 25 декабря Валиева сможет официально вернуться в систему соревнований, так как именно в этот день завершится ее дисквалификация. Напомним, последний раз Камила выступала в декабре 2023 года – тогда она завоевала бронзу чемпионата России, уступив лишь Аделии Петросян и Софье Муравьевой.



Однако решение сменить тренера вызвало неоднозначную реакцию. Татьяна Тарасова считает, что фигуристка совершает ошибку.



"От Этери Георгиевны спортсмены не уходят. Потому что они у нее остаются для того, чтобы быть лучшими в своем виде. А у тренера, к которому она ушла, нет такого опыта", – высказалась заслуженный тренер.

Дисквалификация Камилы Валиевой была связана с положительной пробой на запрещенный препарат триметазидин. Решение по делу в январе 2024 года вынес Спортивный арбитражный суд, назначив четырехлетнее отстранение. Срок отсчитывался с конца 2021-го, когда Валиева выступала на Олимпийских играх в Пекине.

Несмотря на вынужденный перерыв, фигуристка не исчезла из публичного поля: она участвовала в ледовых шоу, занималась социальными проектами и регулярно общалась с представителями РУСАДА. Руководитель агентства Вероника Логинова отмечала, что Валиева тщательно уточняла все нюансы антидопинговых правил, чтобы избежать ошибок при возвращении к соревнованиям.

Несмотря на скандальную историю, Камила Валиева остается одной из самых перспективных фигуристок России, считают эксперты. До инцидента с допингом она успела завоевать золото чемпионата Европы и чемпионатов России.