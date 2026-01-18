Елена Ксенофонтова дала совет, как реагировать на критику и обесценивание

Заслуженная артистка России Елена Ксенофонтова поделилась личным взглядом на то, как справляться с критикой и обесцениванием – темами, с которыми, по ее словам, рано или поздно сталкивается каждый.

По признанию Ксенофонтовой, с возрастом и жизненным опытом меняется отношение к чужим оценкам. Если раньше резкие слова могли задеть и выбить из равновесия, то сегодня она воспринимает подобные выпады как отражение внутреннего состояния самих критиков. Актриса убеждена: обесценивание чаще всего исходит не из силы, а из неуверенности, и потому не заслуживает серьезного внимания.

"Не тратьте свое бесценное время на то, что не интересно, на то, что опустошает и обесценивает, на тех, кто не любит, не уважает, не ценит, не наполняет. Идите своим путем!" – сказала Елена Ксенофонтова в интервью.

Она отметила, что в профессии, где человек постоянно находится под прицелом чужих взглядов и ожиданий, особенно важно выстраивать личные границы. Она считает ошибкой тратить энергию на оправдания и попытки соответствовать навязанным стандартам – куда важнее сохранять контакт с собой и не предавать собственные ценности. "Если кого-то, например, смущают мои морщины, отвечаю: я их обожаю! Я полна сил и планов", – добавила Елена Ксенофонтова.