Между глянцем и Белым домом: новая роль Мелании Трамп

Amazon MGM Studios готовится выпустить документальный фильм MELANIA – откровенную ленту о Мелании Трамп. В нем она выступает не только как главная героиня, но и как продюсер. Премьера назначена на 30 января 2026 года в кинотеатрах по всему миру, позже фильм выйдет на Amazon Prime Video. Картина покажет 20 дней из жизни Мелании накануне инаугурации 2025 года – как она планирует церемонию и готовится вновь стать первой леди США во второй раз. По данным СМИ, Amazon заплатил около 40 миллионов долларов за права на фильм, а режиссером стал Бретт Рэтнер. Консерваторы приветствовали открытость Мелании, а либералы критиковали выбор режиссера и намекали на политическую подоплеку сделки Amazon. Тем не менее интерес аудитории огромен. Поклонники семьи Трампа ждут шанс увидеть супругу президента с новой стороны.

Видео: YouTube / @AmazonMGMStudios

Во втором президентском сроке Дональда Трампа Мелания сосредоточилась на проектах общественного благосостояния. Она расширила программу Be Best, запустив инициативу Fostering the Future для поддержки молодежи из приемных семей. Также первая леди возглавила работу по развитию обучения искусственному интеллекту, объявила всенациональный конкурс AI-проектов для школьников и поддержала закон о защите детей в интернете. Кроме того, жена президента США продолжает выполнять и протокольные обязанности: она сопровождает мужа на церемониях и государственных визитах, а также проводит благотворительные мероприятия без его участия.

В первой леди должна быть загадка





Со времен первого пребывания в Белом доме образ Мелании Трамп изменился. Ранее ее считали загадочной и отстраненной. В 2025 году она проявила себя гораздо активнее и независимее. Конечно, первая леди по-прежнему немногословна и сдержанна (ее все еще называют загадочной), но теперь чаще появляется на публике и продвигает близкие ей темы. К примеру, на одном из официальных приемов она во всеуслышание озвучила собственную инициативу. И в данном контексте важна не столько сама новость, сколько сам факт проявления голоса без оглядки на мнение самого президента.

Икона стиля





Большую роль в имидже Мелании, конечно, играет ее стиль. Ее наряды неизменно на слуху – от первых дней в Белом доме до нынешних государственных приемов. Во втором сроке первая леди стала чаще носить одежду американских брендов наряду с европейскими. Модные критики отмечают тонкий вкус и умение адаптировать стиль к обстоятельствам. В целом отношение общества к Мелании во втором сроке стало теплее: ее благотворительность и даже некая аполитичность вызывают симпатию.

До сих пор припоминают





При этом общественность не забывает прежние промахи Мелании Трамп – например, злосчастную куртку с надписью "Меня это действительно не волнует. А вас?" при посещении центра содержания мигрантов, а также утечку ее нелестных слов о рождественских обязанностях. Но то дела давно минувших дней. Говоря о втором сроке первой леди США, вспоминают, как она нарушила протокол, отказавшись от традиционной встречи с Джилл Байден при смене администрации. Также супруга Дональда Трампа практически не участвовала в кампании 2024 года, что спровоцировало слухи о ее нежелании возвращаться в Вашингтон.

Все сама





Сегодня Мелания Трамп выглядит более самостоятельной фигурой, нежели во время первого президентского срока Дональда Трампа. Одни называют ее независимость свежим ветром для института первых леди, другие указывают, что она продолжает оставаться в тени мужа. Тем не менее внимание к ней только растет. Крупные медиа готовы вкладываться в проекты о первой леди (Amazon не случайно потратил сумму на ее фильм), а ее собственные книги и инициативы находят живой отклик у публики. Мелания Трамп сформировала уникальный образ первой леди – на расстоянии от политических бурь, но все равно в центре внимания.