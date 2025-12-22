Валя Карнавал впервые показала своего жениха

Это первое заявление звезды о личной жизни, которую она скрывала до этого дня. По данным СМИ, Валя и Аргишти вместе уже около полугода. Ранее певица лишь намекала на роман, публикуя в сторис роскошные букеты с открытками, подписанными на армянском языке.

23-летняя звезда Валя Карнавал впервые показала своего возлюбленного – 29-летнего предпринимателя Аргишти Эвояна. В ролике, опубликованном в соцсетях, пара едет в машине. Валя повторила вирусный тренд: "Что бы такого сделать, чтобы в конце года офигели все".

Видео: TikTok/@karna.val

Аргишти Эвоян – выпускник МГУ и совладелец сети ресторанов "Чистая линия". Помимо этого, он занимает руководящие позиции в компаниях "О! Эскимо" и "О! Хот-дог", чьи точки есть по всей стране. Несмотря на успешную карьеру, Эвоян не ведет публичную жизнь и предпочитает оставаться в стороне от медийного мира.

Известно, что ранее он был женат, а в браке у него родился ребенок. По слухам, развод состоялся два года назад.

Для Вали Карнавал этот роман стал первым публичным после череды громких отношений. Ранее звезда строила отношения с Егором Кридом, а затем – со спортсменом и блогером Сашей Стоуном. С последним Валя была помолвлена, однако в 2023 году пара рассталась.

Сегодня Валя Карнавал – одна из самых влиятельных персон российского интернета. Она – певица, актриса и бывшая участница Forbes-рейтинга самых высокооплачиваемых тиктокеров России.