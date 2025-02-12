Как одевается Дональд Трамп? Разбор стиля нового президента США

Когда Ким Кардашьян надела обтягивающее платье Skims из кожи в коллаборации с Fendi, на следующий день продажи бренда в очередной раз подскочили. Дональд Трамп, конечно, не Ким Кардашьян, но в роли инфлюенсера костюмов кобальтового цвета тоже неплохо справляется. Дизайнер и кутюрье мужской одежды Алан Флюссер сказал так: "Синий цвет Трампа – это то, что вы теперь чаще увидите по телевизору".

Синий-белый-красный

Стиль любого политического деятеля – это не просто одежда, выбор которой исходит из личных предпочтений. Это тщательно выверенная стратегия, над которой работали пиарщики, smm-специалисты, маркетологи и аналитики. Очевидно, что одежда, как самая заметная часть внешнего образа человека, способна транслировать его взгляды и убеждения. А если мы говорим про стиль президента, то она отражает политическую идеологию в целом. Трамп, как истинный патриот, выбрал за основу своего стиля главный символ государства – флаг. Костюм ярко-синего цвета, красный галстук, белая рубашка – ничего не напоминает? Да, государственный флаг США. Дональд Трамп использовал флаг в качестве официального источника вдохновения для своего стиля и сделал это так гипертрофированно, что сам стал его синонимом. Теперь, смотря очередной выход Трампа, видишь перед собой даже не президента, а живой флаг Америки.

Кепка

Дональд Трамп явно не заморачивается с использованием скрытых подтекстов и аллюзий, а сразу надевает красную бейсболку с надписью "Make America great again" (в пер. с англ. "Сделаем Америку снова великой". – Прим. ред.). Кепка стала настолько культовой, что ее носит Канье Уэст, певица Джой Вилла приходила в ней на красную дорожку "Грэмми", а Трамп представил публике новый дизайн с теперь уже сокращенной аббревиатурой "MAGA".

Подплечники

Недавно в социальных сетях возникло целое обсуждение на тему: зачем Трамп носит такие громоздкие подплечники? Некоторые высказали предположения, что с помощью пиджаков с экстра-огромной плечевой линией президент и его команда пытаются скрыть лишний вес. Прием не новый: Наполеон, например, был известен как заядлый любитель носить шляпу двууголку, чтобы казаться выше. В классической западной эстетике платонический мужской силуэт исходит от линии плеча, которая должна быть шире талии, что создает фигуру V-образной формы. Так как у Трампа нет естественного V-силуэта, то его стилисты пытаются это компенсировать с помощью костюмов с поролоновыми плечевыми накладками. И, если быть честными, все мы хотя бы раз пытались найти как можно более утягивающие джинсы, чтобы казаться худея. Поэтому 0% осуждения, 100% понимания.

Золотые часы Rolex

Всеми известные часы Rolex Day-Date, также именуемые как "President", были фаворитами и у Джона Кеннеди, и у Линдона Джонсона, а теперь и у Дональда Трампа. В золотых Rolex за сто тысяч долларов президент Америки может как оказаться на поле для гольфа с клюшкой в руке, так и давать интервью на пресс-конференции.

Трампа точно нельзя назвать сторонником повседневного кэжуала и консервативного подхода в одежде, однако "Ролексы" из желтого золота выделяются даже на фоне его нестандартных образов в стилистике американского флага. Вот тут на арьерсцену выходит Бернар Арно, пятый самый богатый человек в мире и владелец крупнейший фэшн-компании LVMH, в которую входят Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain и т. д. По некоторым теориям заговоров, Бернар Арно, появившейся на инаугурации Дональда Трампа, надеется воскресить умирающий люкс и тренд на роскошь при помощи поддержки нового президента США. Верить в это или нет – решать вам. Ну а пока Мелания Трамп уже носит костюмы от Dior, а Трамп по-прежнему играет в золотых Rolex в гольф.



