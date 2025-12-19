Дочь Виктории Бони устроила истерику из-за билета в эконом-класс

Виктория Боня выложила в личном блоге очередную видеозапись с участием своей дочери Анджелины-Летиции. В ролике, снятом в автомобиле по дороге в аэропорт, 13-летняя наследница телеведущей крайне эмоционально отреагировала на предстоящий перелет в эконом-классе, заявив, что такой формат путешествий ей не подходит.

Телеведущая дала понять устроившей истерику дочери, что считает эконом-класс нормальным вариантом перелета для подростка и не видит необходимости идти на уступки из-за капризов. При этом Анджелина уверяла, что готова оплатить более комфортные условия самостоятельно – на деньги, которые, по ее словам, она заработала ранее на фотосъемках и не тратила, откладывая на покупку лошади.

"Я не хочу быть в экономе, пожалуйста! Это ужасно, мам! Я тебя умоляю!" – не переставая кричала девочка.

Боня в разговоре напомнила, что повышенный уровень удобства – это не норма, а результат труда, и подчеркнула, что не намерена исполнять каждое желание ребенка. Телеведущая непреклонно продолжала на своем решении, предложив дочери воспринимать перелет как обычный жизненный опыт.

"Я не рождена для этого, пожалуйста! Можешь мне взять бизнес, я тебя умоляю", – продолжала дочь телезвезды.



