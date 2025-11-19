Мелания Трамп появилась на приеме в Белом доме в изумрудном платье ливанского дизайнера

Вечерний прием в Белом доме в честь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана запомнился не только важными политическими договоренностями, но и ярким модным жестом. Первая леди США Мелания Трамп предстала перед гостями в эффектном вечернем платье, которое мгновенно стало предметом обсуждения.

Для торжественного ужина в Восточном зале супруга президента выбрала модель от ливанского дизайнера Эли Сааба. Глубокий изумрудный оттенок наряда был воспринят как тонкая стилистическая отсылка к национальной символике саудовского королевства. Элегантное платье без бретелек, выполнено из плотного джерси с металлизированным покрытием. Модель украшена изящными драпировками по лифу и дополнена разрезом.

Вместо традиционных аксессуаров Мелания Трамп сделала акцент на лаконичных бриллиантовых серьгах и классических туфлях-лодочках телесного оттенка от Manolo Blahnik. Такое решение позволило сохранить все внимание на самом платье, стоимость которого составляет почти 3,4 тысячи долларов.

К слову, мероприятие в Белом доме собрало представителей политической и деловой элиты, среди которых присутствовали руководители крупнейших корпораций, включая технологических гигантов и финансовых институтов. Из мира спорта на ужине присутствовала звезда футбола Криштиану Роналду.