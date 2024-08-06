Киркоров воссоединился с детьми, которых не видел несколько месяцев: "Наконец-то вместе"

Этой весной стало известно, что Филипп Киркоров отослал своих детей подальше от скандалов, которые его окружают. Мартин и Алла-Виктория теперь учатся в частной школе в ОАЭ. Известно, что в заведении много русскоговорящих детей. Сейчас у брата с сестрой каникулы, и уже несколько месяцев они отдыхают в Греции.

А накануне в Европу отправился и сам артист, прихватив с собой свою музу Марго Овсянникову и ее двухлетнего сына. По прилете певец поделился снимком с курорта и сообщил, что наконец-то воссоединился с детьми, с которыми не виделся долгое время.

"Наконец-то вместе! Каникулы 2024", – написал под фотографиями с наследниками исполнитель хита "Цвет настроения синий".





В последний раз дети приезжали к Киркорову в июне. Тогда Мартину исполнилось 12 лет, и отец устроил наследнику грандиозный праздник. На мероприятие пришли звезды, для них играл оркестр, а в финале сын звезды выпустил в небо огромную связку шаров и загадал желание. Поздравлял внука и Бедрос Киркоров, который ранее жаловался, что очень скучает по Мартину и Алле-Виктории.





Вероятно, с детьми бывший муж Аллы Пугачевой пробудет до начала учебного года. А в сентябре брат с сестрой снова отправятся в Дубай. Сами наследники артиста не рассказывали, нравится ли им учиться за границей. Хотя Алла-Виктория активно ведет блог в TikTok, где публикует ролики. Многие возмущены поведением звездной наследницы, ведь девочка показывает, как шалит в школе и высмеивает отца.