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Вторник 6 августа

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Киркоров воссоединился с детьми, которых не видел несколько месяцев: "Наконец-то вместе"

Киркоров воссоединился с детьми, которых не видел несколько месяцев:

Дети поп-короля живут и учатся в Эмиратах.

Этой весной стало известно, что Филипп Киркоров отослал своих детей подальше от скандалов, которые его окружают. Мартин и Алла-Виктория теперь учатся в частной школе в ОАЭ. Известно, что в заведении много русскоговорящих детей. Сейчас у брата с сестрой каникулы, и уже несколько месяцев они отдыхают в Греции.

А накануне в Европу отправился и сам артист, прихватив с собой свою музу Марго Овсянникову и ее двухлетнего сына. По прилете певец поделился снимком с курорта и сообщил, что наконец-то воссоединился с детьми, с которыми не виделся долгое время.

"Наконец-то вместе! Каникулы 2024", – написал под фотографиями с наследниками исполнитель хита "Цвет настроения синий".

Филипп Киркоров с детьми. Фото: соцсети/@fkirkorov

В последний раз дети приезжали к Киркорову в июне. Тогда Мартину исполнилось 12 лет, и отец устроил наследнику грандиозный праздник. На мероприятие пришли звезды, для них играл оркестр, а в финале сын звезды выпустил в небо огромную связку шаров и загадал желание. Поздравлял внука и Бедрос Киркоров, который ранее жаловался, что очень скучает по Мартину и Алле-Виктории.

Филипп Киркоров с детьми. Фото: соцсети/@fkirkorov

Вероятно, с детьми бывший муж Аллы Пугачевой пробудет до начала учебного года. А в сентябре брат с сестрой снова отправятся в Дубай. Сами наследники артиста не рассказывали, нравится ли им учиться за границей. Хотя Алла-Виктория активно ведет блог в TikTok, где публикует ролики. Многие возмущены поведением звездной наследницы, ведь девочка показывает, как шалит в школе и высмеивает отца. 

6 августа 2024, 13:00
Филипп Киркоров. Фото: соцсети/@fkirkorov
Елизавета Федорова
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