Дэвид Бекхэм получит звезду на "Аллее славы" в Голливуде

51-летний Дэвид Бекхэм, бывший профессиональный футболист, обзаведется собственной звездой на "Аллее славы" в Лос-Анджелесе. Церемония открытия пройдет в следующую пятницу, 12 июня, на Голливудском бульваре, сообщает Variety.

На мероприятии появятся актер Том Круз, который обзавелся звездой на "Аллее славы" 40 лет назад, а также супруга спортсмена, дизайнер и бывшая участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм. Звезду экс-футболиста откроют в категории Sports Entertainment, посвященной людям, чье влияние выходит за пределы спортивной арены и связано также с индустрией развлечений.

Церемония пройдет в день матча сборной США против Парагвая в рамках чемпионата мира по футболу 2026 года. Турнир принимает сразу три страны – США, Мексика и Канада. Матчи пройдут с 11 июня по 19 июля в шестнадцати городах.

Представители Голливудской торговой палаты подчеркнули вклад Бекхэма в развитие интереса к футболу в Соединенных Штатах. После завершения игровой карьеры он остался важной фигурой для американского футбольного рынка: сейчас Бекхэм является совладельцем клуба MLS "Интер Майами", за который выступает Лионель Месси.

Дэвид Бекхэм покинул профессиональный футбол 13 лет назад. За годы выступлений он играл за "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал", "Милан", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Пари Сен-Жермен". В составе "Манчестер Юнайтед" полузащитник шесть раз выигрывал чемпионат Англии, дважды брал Кубок страны и в 1999 году победил в Лиге чемпионов. Позже он также завоевывал чемпионские титулы в Испании, Франции и США.

За сборную Англии Бекхэм выступал с 1996 по 2009 год. На его счету 115 матчей и 17 голов за национальную команду. Помимо спортивной карьеры, он давно присутствует в поп-культуре: появлялся в кино и телепроектах, участвовал в рекламных кампаниях и благотворительных инициативах.

Бекхэм с 2005 года сотрудничает с ЮНИСЕФ как посол доброй воли, а в 2015 году запустил фонд 7 Fund для помощи детям в уязвимом положении. Он также участвовал в создании благотворительной организации Malaria No More. В июне 2025 года бывший футболист получил рыцарский титул, после чего официально может именоваться сэром Дэвидом Бекхэмом.

Отдельно стоит отметить, что категория Sports Entertainment на "Аллее славы" появилась сравнительно недавно и расширила традиционный круг лауреатов, куда прежде входили представители кино, телевидения, радио, театра и музыки. Одной из первых заметных фигур в этой категории стала теннисистка Билли Джин Кинг. В 2025 году она получила 2807-ю звезду и стала первой женщиной, отмеченной в новом направлении. Звезда Бекхэма станет 2849-й на Голливудской "Аллее славы" и будет расположена по адресу 6819 Hollywood Boulevard.

Ранее звезду на "Аллее славы" получили актрисы Мишель Йео, Джессика Честейн и Наоми Уоттс.