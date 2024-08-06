Счастливая Бородина показала идиллию с новым возлюбленным: такой ее не видели никогда

Совсем недавно в Сеть попали слухи о новом романе Ксении Бородиной. Поговаривают, что телеведущая строит отношения с блогером Николаем Сердюковым, с которым они вместе работали на шоу "Последний герой. Русский сезон". Сразу после съемок телеведущая отправилась с шоуменом в Турцию, где, предположительно, познакомила его со своими дочерьми.

По возвращении в Москву Бородина продолжила выкладывать романтические снимки с Николаем. А накануне в блоге экс-ведущей "Дома-2" появилось видео, которое демонстрирует идиллию в отношениях с новым бойфрендом. На кадрах Сердюков поднимает Ксению на руки и кружит под музыку.

"Купайтесь в любви", – подписала ролик теледива.





Поклонники отметили, что в последние дни Бородина буквально сияет. Некоторые написали, что никогда не видели телеведущую такой счастливой. Ксения заявила, что так и есть.

"Так говорят все, кто меня хорошо знает и достаточно долго", – ответила комментаторам звезда.





Напомним, за плечами у Бородиной два неудачных брака. Наиболее скандальным был последним. Ведущая заподозрила Курбана Омарова в измене и наняла частного детектива, который подтвердил опасения Ксении. Тогда знаменитость выставила бизнесмена за дверь, подала на развод и зареклась публично не рассказывать о личной жизни. После этого теледива встречалась с другом своего экс-супруга Трофимом Семищенко.

Ранее вскрылась гнусная правда о возлюбленном Бородиной. Сообщалось, что Сердюков клянется в любви 20-летней.