Российские блогеры заявили о потерях на миллионы рублей после предложений о люксовом отдыхе

В российской блогосфере разгорелся скандал вокруг несостоявшихся зарубежных поездок. Десятки инфлюенсеров обвинили художницу Хатуну Аташян в афере с люксовым отдыхом в отелях по бартеру. Ущерб, по оценкам пострадавших, может превышать 50 миллионов рублей.

Как утверждают блогеры, им предлагали размещение в пятизвездочных отелях на Мальдивах, Маврикии, в Турции и других популярных направлениях. Условия выглядели привлекательно: сам инфлюенсер якобы мог отправиться в поездку в обмен на рекламу в соцсетях, а оплатить требовалось перелет, проживание второго гостя, отдых семьи или дополнительные услуги.

По словам пострадавших, Аташян представлялась человеком с доступом к премиальному гостиничному бизнесу и партнерским программам крупных отелей. Часть клиентов переводила суммы от нескольких сотен тысяч рублей до нескольких миллионов. После оплаты, как заявляют блогеры, начинались задержки с документами: ваучеры и билеты обещали прислать позже, затем поездки переносились или отменялись незадолго до вылета.





Среди тех, кто публично рассказал о ситуации, – Катя Мезенова, Аля Еникеева, Николь Сахтариди, Никки Сей, Лиза Мушеги и другие блогеры. Например, одна из пострадавших сообщила о потере 1,5 миллиона рублей при попытке организовать поездку на Мальдивы.





Участники истории утверждают, что доверие к предложениям об отдыхе в отелях по бартеру возникало из-за прежних успешных поездок и рекомендаций знакомых. Кроме того, Аташян ранее появлялась в светской хронике и материалах о современном искусстве, что, по словам инфлюенсеров, создавало впечатление надежности. Сейчас пострадавшие собирают переписки, чеки и другие документы для обращения в правоохранительные органы.