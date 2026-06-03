Король Великобритании Карл III посвятил Идриса Эльбу в рыцари

Идрис Эльба официально получил рыцарский титул. Торжественная церемония прошла в Виндзорском замке, награду актеру вручил король Карл III. Теперь британского артиста можно называть сэром Идрисом Эльбой.

53-летний актер, известный по сериалам "Лютер" и "Захваченный рейс", а также по фильмам "Тор", "Темная башня" и "Три тысячи лет желаний", вошел в новогодний почетный список за вклад в поддержку молодых людей. На церемонию Эльба приехал вместе с супругой Сабриной.

В последние годы благотворительная деятельность занимает заметное место в жизни артиста наряду с кино и телевидением. В 2022 году он основал Elba Hope Foundation – фонд, который занимается образовательными инициативами, развитием местных сообществ, защитой интересов молодежи и проектами устойчивого развития. Через эту организацию актер помогает создавать возможности для тех, кому сложнее пробиться к образованию и профессии без внешней поддержки.

Стоит отметить, что в юности Эльба получил грант от The Prince’s Trust, ныне известного как The King’s Trust. Благодаря этой помощи будущий актер в 18 лет смог пройти обучение в Национальном молодежном музыкальном театре. Позже он не раз говорил, что эта поддержка сыграла важную роль в начале его карьеры.

В прошлом году также стало известно о новом совместном проекте Идриса Эльбы и короля Карла III. Актер примет участие в создании документального фильма для Netflix, посвященного 50-летию благотворительной организации, основанной монархом. Премьера проекта ожидается этой осенью.

Эльба – обладатель премии "Золотой глобус" и один из самых узнаваемых британских актеров своего поколения. Его карьера охватывает телевидение, большое кино, продюсерские проекты и музыкальную деятельность. Рыцарский титул закрепил его статус не только как заметной фигуры индустрии развлечений, но и как человека, который системно работает с социальной повесткой.

В тот же день в Виндзорском замке награды получили и другие известные британцы. Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Джейн Торвилл и Кристофер Дин были отмечены за вклад в развитие ледового спорта и волонтерскую деятельность. Актриса, писательница и комедиантка Мира Сайал получила титул дамы за заслуги в литературе, драматическом искусстве и благотворительности. Комик Пол Эллиотт, известный по дуэту Chuckle Brothers, был награжден орденом Британской империи за благотворительную работу.

Ранее Карл III посвятил в рыцари бывшего футболиста Дэвида Бекхэма. Об этом рассказывал Клео.ру.