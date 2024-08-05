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Понедельник 5 августа

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Киркоров улетел за границу со своей музой и ее двухлетним сыном: устроил сюрприз

Киркоров улетел за границу со своей музой и ее двухлетним сыном: устроил сюрприз

Поп-король и певица отправились в Европу на частном джете.

С недавнего времени Филипп Киркоров и Марго Овсянникова начали везде появляться вместе. Поп-король часто показывает певицу у себя дома, при этом отмечая, что в его комнаты вход закрыт кому попало, и только особенные люди удостаиваются этой чести. Мало кто верит, что между 28-летней экс-участницей "Дома-2" и Киркоровым действительно разгорелся роман. Поклонники склоняются к версии, что исполнитель хита "Цвет настроения синий" активно пиарит девушку.

Филипп Киркоров и Марго Овсянникова. Фото: соцсети/@mmmargaaret

Между тем сам Филипп Бедросович забрал Марго с ее сыном и повез их отдыхать за границу. В своем блоге они делятся снимками и видео из самолета. Известно, что звезды отправились в Грецию, где уже второй месяц наслаждаются каникулами наследники бывшего мужа Аллы Пугачевой.

Филипп Киркоров и Марго Овсянникова. Фото: соцсети/@mmmargaaret

Для полета в Европу Киркоров заказал частный джет, чтобы не мучить свою музу и ее сына пересадками по аэропортам. Сама Овсянникова призналась, что собиралась в спешке, ведь Филипп сделал ей сюрприз, и о путешествии она узнала буквально перед вылетом.

"Филипп филигранно делает сюрпризы, со словами: "Срочно пакуй чемодан, вылет через 10 часов". А я легка на подъём!" – написала в своем блоге начинающая звезда.

Филипп Киркоров и Марго Овсянникова. Фото: соцсети/@mmmargaaret

Как надолго уехал Киркоров из России, пока неизвестно. Однако очевидно, что на суд с Любовью Успенской он не придет. Заседание состоится буквально на днях, и в его рамках исполнительница хита "Кабриолет" будет отстаивать свою честь после того, как артист назвал ее "попрошайкой".

Ранее сообщалось, что певица Алсу, которая сейчас разводится, публично припомнила Киркорову его позор. Некоторые считают, что таким образом артистка мстит за поддержку Абрамова.

5 августа 2024, 14:30
Филипп Киркоров и Марго Овсянникова. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
Соцсети✓ Надежный источник

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