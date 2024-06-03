Киркоров тайно вывез сына и дочь за границу: готовит к новой жизни

Филипп Киркоров не раз заявлял, что он патриот отечественной эстрады. Вероятно, в том числе благодаря этому ему так часто прощали грандиозные скандалы. Взять хотя бы последнюю "голую" вечеринку, после которой "отмененный" поп-король оправился на удивление быстро. Несмотря на любовь к своей стране, своих детей, Аллу-Викторию и Мартина, он готовит к другой жизни. Выяснилось, что сына и дочь певец вывез за границу.

Оказалось, что своим детям артист подыскал школу за рубежом. До этого наследники Киркорова посещали столичное учебное заведение.

Об этом рассказали репортеры популярной передачи "Однажды", выпуск которой был посвящен дню рождения отца поп-короля Бедроса Киркорова. 92-летний пенсионер заявил, что самой большой радостью в праздник для него стало то, что он смог увидеться с внуками, по которым очень скучает.

"Сейчас становится грустно очень, раньше они были здесь, а сейчас учатся далеко", – поделился дедушка.





Киркоров-старший старается не расстраиваться, ведь современные технологии позволяют видеть внуков каждый день на экране смартфона. 12-летняя Алла-Виктория отправляет дедушке "кружочки" и интернет-открытки. Артист признался, что мечтает дожить до момента, когда внуки повзрослеют.

Ранее сообщалось, что Киркоров показал счастливую Аллу Пугачеву рядом с собой спустя 20 лет.