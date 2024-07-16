Отосланная за границу 12-летняя дочь Киркорова пошла в разнос: унижает отца и матерится

Несколько месяцев назад Филипп Киркоров отправил своих детей учиться за границу. Поп-король определил сына и дочь в учебное заведение в Дубае. Изначально все думали, что таким образом артист решил защитить Аллу-Викторию и Мартина от хейта, с которым дети столкнулись на фоне скандалов их отца. Однако сейчас все выглядит так, словно Киркоров не справился с подростками и отослал наследников подальше.

Вырвавшись из-под опеки отца, Алла-Виктория и вовсе пустилась во все тяжкие. Девочка начала активно вести блог, где показывает, как шалит в школе. Последний ролик и вовсе вышел за рамки дозволенного. Наследница артиста на камеру ругается матом и изображает отца. 12-летняя школьница надела розовую кофточку и нарисовала бороду, как у родителя, вспомнив скандал с участием Филиппа Киркорова, за который его судили.

"Меня раздражает ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон! Все, до свидания!" – говорится в ролике, снятом дочерью поп-короля с нецензурной бранью в конце.





Напомним, в 2004 году Киркоров этой фразой оскорбил журналистку на собственной пресс-конференции. Ситуация получила широкий общественный резонанс, и дело дошло до суда. Филиппа Бедросовича признали виновным и обязали заплатить штраф. Сейчас фраза "розовая кофточка" стала фразеологизмом и часто употребляется как определение скандала. Однако одно дело, когда об этом вспоминают в СМИ, и совсем другое, когда на подобный случай указывает родная дочь.

Ранее Киркоров сделал заявление о второй семье и внебрачных детях мужа Алсу. Его слова приводил женский журнал "Клео.ру".