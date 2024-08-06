Волочкова обратилась к Пугачевой и просит ее вернуться: "Вас в России любят!"

Алла Пугачева покинула Россию больше двух лет назад и вместе с семьей перебралась в Израиль. Для многих поступок Примадонны был неожиданностью, и ее осудили. Обострили ситуацию и высказывания певицы в адрес страны и россиян. Некоторые заявили, что никогда не простят некогда народной любимице слова про "холопов и рабов".

Есть, впрочем, и те, кто ждет возвращения артистки на Родину. В их числе и балерина Анастасия Волочкова. В своем блоге она опубликовала пост, в котором призвала Пугачеву вернуться в Россию. Танцовщица уверена, что на Родине 75-летней звезде будет лучше, кроме того, ее здесь ждут преданные фанаты, уверяет экс-прима Большого театра.

"Алла Борисовна, возвращайтесь. На Родине Вам комфортнее. Вас в России любят больше, чем на западе. Алла Борисовна, вас ждут ваши поклонники. Вы легенда!" – написала артистка под фото, где она позирует с Пугачевой.





Пост в блоге Волочковой появился после слухов о скором визите Примадонны в Россию. Поговаривают, что народная артистка СССР приедет в столицу вместе с детьми. Некоторые источники утверждают, что Пугачева планирует дать в России сольный концерт, а также разобраться, почему с ее мужа Максима Галкина* не хотят снимать статус иноагента. Впрочем, эти слухи опроверг сам комик в своем блоге.





Также есть информация, что Алла Борисовна во время визита в Россию планирует заняться документами, решить вопросы с недвижимостью и встретиться с друзьями.

Ранее в Сети обсуждали публичную перепалку Пугачевой и Галкина*, когда супруги не поделили зонт.

*Признан иноагентом на территории РФ.