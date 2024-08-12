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Понедельник 12 августа

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Молодая жена Омарова рассказала, почему муж Бородиной выбрал ее: "Я просто была рядом"

Молодая жена Омарова рассказала, почему муж Бородиной выбрал ее:

23-летняя супруга бизнесмена сделала заявление о своих отношениях.

Несколько месяцев назад Курбан Омаров женился в третий раз. Избранницей бизнесмена стала 23-летняя девушка Валерия Мага, отношения с которой он начал, еще будучи в браке с Ксенией Бородиной. Некоторые подозревают, что молодая супруга Омарова беременна. Если это так, то мамой Валерия станет впервые. 

Впрочем, сами супруги никак не комментируют эти слухи. Вместо этого девушка рассказала историю любви с экс-супругом Бородиной. По словам Валерии, она не пыталась отбить у телеведущей мужа и не хотела разбивать семью. 

"Никак ты не завоюешь, не удержишь, не заставишь", – отвечает на вопросы поклонников Мага. 

Юная жена Курбана уверяет, что просто была рядом с любимым и смогла дать ему то, чего ей не хватало в браке. Известно, что Бородина не стала посвящать себя полностью семье и супругу, а вместо этого наравне с мужем строила карьеру и зарабатывала деньги. 

Курбан Омаров с женой. Фото: соцсети/@zimamoscow

"Я просто была рядом, поддерживала, дарила свою любовь и являлась ему опорой", – поделилась девушка.

Известно, что Омаров совсем недавно познакомил Валерию со своими родителями. Супруги вместе съездили на родину бизнесмена – в Дагестан. По словам девушки, семья мужа приняла ее как родную, окутала вниманием и заботой. Полюбили Курбана и ее родители, видя, с каким трепетом он относится к жене, заявила Мага. 

Между тем через несколько месяцев после свадьбы Омарова о новых отношениях объявила и Бородина. Сейчас телеведущая встречается с Николаем Сердюковым. Теледива уже познакомила избранника с дочерьми, в том числе и с Теоной, которую родила от Курбана. А вот бывшему мужу экс-ведущая "Дома-2" запрещает знакомить общую дочь с новой женой. 

12 августа 2024, 16:30
Курбан Омаров с женой. Фото: соцсети/@zimamoscow
Редакция
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