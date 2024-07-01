Молодая жена Омарова рассказала, как Бородина влияет на ее мужа: "Все не так, как хотел Курбан"

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Гороскоп на июль 2024 года для женщины-ВодолейГороскоп на июль 2024 года для женщины-Водолей Гороскоп для женщины-Козерог на июль 2024 годаГороскоп для женщины-Козерог на июль 2024 года Гороскоп на июль 2024 года для женщины-ЛевГороскоп на июль 2024 года для женщины-Лев Гороскоп для женщины-Стрелец на июль 2024 годаГороскоп для женщины-Стрелец на июль 2024 года

Лента новостей

Понедельник 1 июля

16:00Кудрявцева на всю страну охаяла мужа, которого обвиняла в алкоголизме: снова развод? 14:00Молодая жена Омарова рассказала, как Бородина влияет на ее мужа: "Все не так, как хотел Курбан" 12:00Перебравшийся в США Леонтьев сделал громкое заявление о смене гражданства: предал Родину? 10:40Алсу публично унизила любовницу мужа: напомнила где ее место 04:00При раке кишечника ничего не болит: врач назвал симптомы, указывающие на онкологию 23:12Удаление клеща дома: что нужно знать и как правильно действовать 18:0041-летняя Бородина похвасталась лицом без макияжа и фильтров: "После баньки" 17:47Как избавиться от муравьев на огороде 15:55Как приготовить оладьи из кабачков: быстро и вкусно 12:50Как улучшить состояние кожи: эффективные советы и рекомендации по уходу 12:00Названы неожиданные причины поплывшего овала лица: вот что делать, чтобы избежать этого 06:14Парение в жару: плюсы и минусы 00:04Топ-5 способов восстановления после тренировок 21:40Как быстро снять флюс в домашних условиях: проверенные методы и рекомендации 18:00Как решить проблемы с дыханием и здоровьем носа с помощью пластической хирургии 17:32Как выйти из запоя в домашних условиях 15:41Тренды моды для полных женщин на лето 2024 13:00Отдых с детьми: как его спланировать, чтобы получить незабываемые впечатления 09:23Почему современные отношения часто заканчиваются разводом: мнение психолога 04:00В Сети обсуждают неожиданно изменившегося после свадьбы Харламова: другой человек 03:09Какой будет курс доллара в августе 2024 года 01:00Покинувшая Россию Ольга Орлова снялась обнаженной: фото попали в Сеть 22:00SHAMAN раскрыл горькую правду о семье: "Бьет по мужскому самолюбию" 20:00Паша Воля поблагодарил жену за все: "Тебя нет рядом" 18:00Уже написал завещание: вот что происходит с Топаловым после операции у онколога 16:00"Затравленная" со всех сторон Решетова не выдержала давления: решилась на отчаянный шаг 14:00Развлекавшийся в бане с Волочковой Шаляпин оказался не готов к ее беременности: "В детдом!" 11:55У Отара Кушанашвили началось смертельно опасное воспаление - перитонит 10:48Муж Алсу всеми силами пытается спасти "тонущую" Решетову: "Лялю носит" 09:49Какой будет курс евро в августе 2024 года 04:00Медики назвали идеальный завтрак для здоровья сердца: вкусно и полезно 01:00Изнеможенная Варнава на фото испугала поклонников своим состоянием: "Боже, боже" 22:00Подольская с мужем поделились радостью в годовщину свадьбы: принимают поздравления 20:00Подавшаяся за границу Варнава обрывает все связи с Россией: сделала выбор 18:00Унижает и обесценивает: Чуйков взвыл спустя несколько месяцев отношений с Муцениеце 16:22Как справиться с послеродовой депрессией: действенные советы, которые помогут решить проблему 16:00Развода не будет? Сделанное певице Алсу предложение Абрамова шокировало шоу-бизнес 14:00Алсу заговорила о будущем своих троих детей от Абрамова: "Я против" 13:53Гороскоп для женщины-Козерог на август 2024 года 13:53Гороскоп для женщины-Стрелец на август 2024 года 13:53Гороскоп для женщины-Скорпиона на август 2024 года 13:53Гороскоп для женщины-Весы на август 2024 года 13:53Гороскоп для женщины-Девы на август 2024 года 13:53Гороскоп для женщины-Рыбы на август 2024 года 13:53Гороскоп на август 2024 года для женщины-Лев 13:53Гороскоп на август 2024 года для женщины-Рак 13:53Гороскоп для женщины-Близнецы на август 2024 года 13:53Гороскоп для женщины-Телец на август 2024 года 13:53Гороскоп для женщины-Овен на август 2024 года 13:51Гороскоп для женщины-Овен на июль 2024 года
1370
800
true

Молодая жена Омарова рассказала, как Бородина влияет на ее мужа: "Все не так, как хотел Курбан"

Молодая жена Омарова рассказала, как Бородина влияет на ее мужа:

Недавно Курбан женился на 23-летней девушке.

Недавно Ксения Бородина публично высказалась о молодой супруге своего бывшего мужа. Телеведущая заявила, что дочь Курбана Омарова не желает знакомиться с Валерией, да и сама экс-ведущая "Дома-2" не в восторге от мысли, что Теона будет общаться с женщиной, которая разрушила их семью. Чему эта "мадама" может научить ребенка, негодует Ксения. 

Известно, что супруг Бородиной закрутил роман с Валерией, еще будучи в браке. Это выяснилось благодаря частному детективу, которого наняла Ксения, заподозрив мужа в неверности. Убедившись в том, что догадки оказались правдивыми, теледива выставила "благоверного" с вещами из дома. 

В мае Курбан Омаров женился на Валерии. Пышную свадьбу супруги устраивать не стали и сразу улетели в свадебное путешествие. Недавно экс-супруг Ксении Бородиной заявил, что отдает свой блог в соцсетях 23-летней жене: мол, всегда считал, что это женское дело. Теперь девушка отвечает на вопросы поклонников и даже заговорила о бывшей своего возлюбленного. 

Курбан Омаров с дочерью Теоной. Фото: соцсети/@zimamoscow

Валерия высказалась о влиянии Ксении на семью в целом и Курбана в частности. Девушка дала понять, что хотела бы познакомиться с 7-летней Теоной. Однако муж не хочет нарушать запрет своей бывшей жены. 

"Не все происходит так, как бы хотел Курбан. Он человек слова и придерживается договоренностей", – высказалась новая супруга 43-летнего бизнесмена.

Также Валерия опровергла слова Бородиной о том, что Омаров не общается с дочерью. Она заявила, что отец по возможности видится с Теоной, а если не получается встретиться, то постоянно ей звонит. 

Напомним, до этого экс-ведущая "Дома-2" уверяла, что Курбан пропадает месяцами и не интересуется жизнью ребенка. Кроме того, имея хороший заработок, он никак не помогает Теоне финансово. 

Ранее сообщалось, что бывший муж Бородиной сделал громкое заявление после свадьбы. Его слова приводил женский журнал "Клео.ру"

1 июля 2024, 14:00
Курбан Омаров с женой Валерией. Фото: соцсети/@zimamoscow
Елизавета Федорова
Соцсети• Требует проверки

Кудрявцева на всю страну охаяла мужа, которого обвиняла в алкоголизме: снова развод?

Кудрявцева на всю страну охаяла мужа, которого обвиняла в алкоголизме: снова развод?
Блондинка выдала все "грешки" молодого супруга.

Перебравшийся в США Леонтьев сделал громкое заявление о смене гражданства: предал Родину?

Перебравшийся в США Леонтьев сделал громкое заявление о смене гражданства: предал Родину?
Артист прокомментировал свою позицию.

Алсу публично унизила любовницу мужа: напомнила где ее место

Алсу публично унизила любовницу мужа: напомнила где ее место
Певица заявила, что не любит вранье и лицемерие.

41-летняя Бородина похвасталась лицом без макияжа и фильтров: "После баньки"

41-летняя Бородина похвасталась лицом без макияжа и фильтров: "После баньки"
Артистка довольна своим внешним видом.

В Сети обсуждают неожиданно изменившегося после свадьбы Харламова: другой человек

В Сети обсуждают неожиданно изменившегося после свадьбы Харламова: другой человек
Поклонники отметили, что новая жена хорошо влияет на комика.

Покинувшая Россию Ольга Орлова снялась обнаженной: фото попали в Сеть

Покинувшая Россию Ольга Орлова снялась обнаженной: фото попали в Сеть
46-летняя певица вышла на связь из Франции.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева