Молодая жена Омарова рассказала, как Бородина влияет на ее мужа: "Все не так, как хотел Курбан"

Недавно Ксения Бородина публично высказалась о молодой супруге своего бывшего мужа. Телеведущая заявила, что дочь Курбана Омарова не желает знакомиться с Валерией, да и сама экс-ведущая "Дома-2" не в восторге от мысли, что Теона будет общаться с женщиной, которая разрушила их семью. Чему эта "мадама" может научить ребенка, негодует Ксения.

Известно, что супруг Бородиной закрутил роман с Валерией, еще будучи в браке. Это выяснилось благодаря частному детективу, которого наняла Ксения, заподозрив мужа в неверности. Убедившись в том, что догадки оказались правдивыми, теледива выставила "благоверного" с вещами из дома.

В мае Курбан Омаров женился на Валерии. Пышную свадьбу супруги устраивать не стали и сразу улетели в свадебное путешествие. Недавно экс-супруг Ксении Бородиной заявил, что отдает свой блог в соцсетях 23-летней жене: мол, всегда считал, что это женское дело. Теперь девушка отвечает на вопросы поклонников и даже заговорила о бывшей своего возлюбленного.





Валерия высказалась о влиянии Ксении на семью в целом и Курбана в частности. Девушка дала понять, что хотела бы познакомиться с 7-летней Теоной. Однако муж не хочет нарушать запрет своей бывшей жены.

"Не все происходит так, как бы хотел Курбан. Он человек слова и придерживается договоренностей", – высказалась новая супруга 43-летнего бизнесмена.

Также Валерия опровергла слова Бородиной о том, что Омаров не общается с дочерью. Она заявила, что отец по возможности видится с Теоной, а если не получается встретиться, то постоянно ей звонит.

Напомним, до этого экс-ведущая "Дома-2" уверяла, что Курбан пропадает месяцами и не интересуется жизнью ребенка. Кроме того, имея хороший заработок, он никак не помогает Теоне финансово.

Ранее сообщалось, что бывший муж Бородиной сделал громкое заявление после свадьбы. Его слова приводил женский журнал "Клео.ру".